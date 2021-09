Le retour des paquebots à Cherbourg : "une très bonne nouvelle" pour les commerçants

500 touristes américains ont posé le pied à Cherbourg ce samedi, quai de France. Le deuxième paquebot de l'année a fait escale après le "Dumont-d'Urville" le weekend dernier. Depuis près de deux ans, aucun navire ne s'était arrêté dans le Cotentin, en raison de la crise sanitaire. Cette fois, le "Marina" mesure 238 mètres de long. Il est resté de 8h à 18h, avec pour la première fois des touristes autorisés à accéder au centre-ville, sur présentation du pass sanitaire, en plus des excursion proposées dans le département. Une nouvelle que les commerçants cherbourgeois voient d'un bon œil.

"Cela va permettre de revoir notre chiffre d'affaires"

"ça fait du bien. De toute façon à partir du moment où il y a quelque chose de dynamique qui arrive, c'est forcément positif, s'exclame Sandrine Poulin, gérante du café du port, devant le pont tournant. C'est agréable de voir des gens de l'extérieur alors qu'on avait surtout des touristes français cet été et puis on va faire plus de chiffre." En effet, les croisiéristes devrait faire l'affaire des restaurateurs, des bars, mais aussi des magasins de produits locaux. Quoi de mieux qu'un souvenir cherbourgeois dans ses bagages ?

"Alors leurs achats dépendent de s'ils sont en début de croisière ou non. Cela varie aussi en fonction de la nationalité, mais on sait que les américains dépensent, pointe la gérante de la biscuiterie la Trinitaine. Cela va permettre de revoir notre chiffre d'affaires. Après il faut voir s'ils osent tous descendre du bateau."

Des ventes non négligeables surtout que l'on approche de la fin de la saison touristique. La boutique Cot' Mer Saint-James Petit Bateau, toujours dans le centre-ville, voit ces escales également comme une bonne nouvelle. En général, certains touristes se font plaisir et ont des moyens. "C'est assez intéressant financièrement, c'est vrai. On est une boutique assez premium avec des produits de qualité et ça attire certains clients qui cherchent de la fabrication locale", commente la gérante.

Des touristes conquis par Cherbourg

Dans les rues de Cherbourg, on entendait donc l'accent américain hier. En ce jour de marché, Riche Linkin et Omanaz ont passé leur matinée dans le centre-ville. Ils viennent de l'Etat du Mississipi, au sud-est des Etats-Unis. "Le marché est vraiment animé, il y a beaucoup de monde, c'est un bel endroit cette ville, on aime beaucoup."

Le couple est habitué des croisières. Pour leur retour sur l'eau, ils ont choisi un voyage de 26 jours avec un beau programme : "On est partis de Copenhague, puis on est allés en Suède, au Havre, à Saint-Malo, Cherbourg donc, puis ensuite on passera par Brest, Lorient, Bordeaux, l'Espagne, le Portugal et la Croatie", commente Omanaz. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour eux dans la Manche. Le couple était déjà venu visiter les plages du Débarquement, il y a quelques années.

Riche Linkin et Omanaz ont découvert Cherbourg ce samedi matin, à l'occasion de l'escale du Marina. © Radio France - Raphaël Aubry

Une dizaine d'escales de paquebots sont prévues jusqu'à la fin de l'année à Cherbourg. La prochaine, est programmée mercredi prochain avec le "Chrystal Endéavour" et ses 200 passagers. Le mercredi 13 octobre, on sera sur une autre dimension avec le "MSC Seaview", qui peut accueillir 5 179 croisiéristes à bord.