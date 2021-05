Le retour des pompistes dans les stations services

Comme l'an dernier, Total remet des pompistes dans certaines de ses stations services. C'est le cas depuis le début du mois au relais de la route de Galice. A l'une des pompes, celle qui ne s'utilise qu'avec une carte bancaire, un employé vêtu d'un gilet orange se présente aux clients : "Voulez-vous que je vous aide ?".

C'est un service entièrement gratuit qui pourrait être étendu ensuite à d'autres stations. Mais à une vingtaine de kilomètres vers Marseille, on trouve une autre station service indépendante où le service à la pompe est systématique. "Ca plait beaucoup, confie Eric Alvarez, l'un des gérants du relais du 8 mai. On fait quasiment du drive et ça va plus vite."

Un pourboire pour le pompiste

Alors que les grandes surfaces multiplient les caisses automatiques, le retour des pompistes à l'ancienne peut paraître surprenant. "On est dans l'exemple du contrepied, estime Yves Puget, rédacteur de Libre Service Actualité. C'est simplement de l'image de la part de Total. En Grande Bretagne, ils ont inventé le concept des caisses lentes pour les clients qui veulent prendre le temps".

Chez Total, le prix des carburants dans les stations avec pompiste ne semble pas être plus élevé qu'ailleurs. Mais au relais du 8 mai à Septemes les Vallons, le patron reconnait que les tarifs sont majorés de 5 centimes le litre. Et pourtant, de nombreux habitués s'y arrêtent. Certaines laissent même un pourboire.