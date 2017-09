Le retour des voitures sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence fait débat

La municipalité a décidé de rouvrir le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence à la circulation automobile. En novembre 2016, deux glissières en béton armé avaient été installées après l'attentat de Nice. Le dispositif est remplacé par des bornes rétractables.

La municipalité d'Aix-en-Provence a décidé de rouvert depuis ce mardi à la circulation automobile le célèbre Cours Mirabeau à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Des bornes rétractables sur le cours et sur les voies adjacentes remplacent les deux glissières en béton installées en novembre 2016, pour prévenir un risque d'attentat. Ces glissières étaient contrôlées par un équipage de la police municipale.

Une ouverture du cours Mirabeau sauf les jours de marché

Ces bornes permettront de "sécuriser l'artère lors des rassemblements et des manifestations". Le Cours Mirabeau sera ouvert à la circulation tous les jours sauf les mardis, jeudis et samedis matins, jours du marché et lors du marché de Noël, du Carnaval et des parades.

Maryse Joissains, maire d'Aix-en-Provence, précise dans un communiqué qu'elle a adressé, dès le 7 août dernier, un courrier sollicitant l'autorisation du sous-préfet qui a répondu le 23 août : "J'observe d'ailleurs (et je m'en réjouis) que la prise en compte de l'intérêt général en matière de sûreté et de sécurité de la population a inspiré vos mesures d'aménagement des accès au Cours Mirabeau en dispositifs anti-intrusion afin de prévenir toute tentative d'attaque terroriste au véhicule bélier'".

Une mesure destinée à favoriser les commerces du centre-ville

Hervé Guerrera, conseiller municipal d'opposition, dénonce sur France Bleu Provence "_un scandaleux retour en arrière". "Maryse Joissains a cédé à certains lobbys_". L'élu explique que le plan de déplacement urbain (PDU), voté en décembre 2015 précise qu'il faut éloigner la voiture en ville "pour des raisons de pollution et d'occupation d'espace".

"Les voitures vont tourner sans pouvoir se garer" (Hervé Guerrera, conseiller municipal d'opposition)

Pour Hervé Guerrera, "les voitures risquent de tourner sans trouver à se garer à proximité du cours Mirabeau dans des parkings qui sont très chers et qui ne sont pas adaptés à la volonté commerciale d'aujourd'hui".