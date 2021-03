Le retour du fish & chips traditionnel, dans les rues de Boulogne-sur-mer

Lancer une entreprise de restauration, aujourd'hui, est sacrement osé. C’est ce que viennent de faire deux boulonnais. Ils ont imaginé Hopwood & Co, qui propose de revenir aux sources du fish and chips : le poisson et les frites à emporter, pas chers. Il est aussi décliné en burgers et salades.

En tenue boulonnaise, les salariés d'Hopwood vous proposent des fish and chips traditionnels, avec du poisson local et des frites fraîches.

Avec leur marinière, leur vareuse et leur casquette de pêcheur, les employés d'Hopwood & Co arborent le look boulonnais. Ici donc, on fait du local et du traditionnel, raconte Jean-Baptiste Givelet, l'un des deux associés de ce projet : "le menu principal, c'est le vrai fish and chips, avec du poissons frais local, des frites fraîches et puis la petite recette magique avec un écrasé de petits pois à la menthe, comme on trouve en Angleterre."

Pour moins de 10 euros

Il y aussi une déclinaison en burgers, salade et planchas (pour la terrasse de ventre-ville, quand ce sera possible), toujours avec du poisson cuit en beignets. Le tout à moins de dix euros, avec une bière, évidement. Les sauces, béarnaise notamment, sont faites maison.

Aujourd’hui, si vous voulez un bon fish and chips, c’est beaucoup plus cher, et pas toujours frais, dans les restaurants. Retrouver ce produit en street food, à emporter, était quasi-impossible.

Jean-Baptiste Givelet et son associé lancent la vente à emporter de fish and chips, à Boulogne-sur-mer. © Radio France - Matthieu Darriet

Plusieurs poissons ont été testés, notamment le cabillaud et lieue noir, mais l‘églefin a finalement été retenu, avec l’aide du Centre de formation des produits de la mer de Boulogne. Il a mis au point les recettes et les techniques, avant de former le personnel.

Le but des initiateurs de ce projet est que les clients retrouvent ce goût du fish and chips qui a marqué leur mémoire : "J'ai voyagé à Londres et j'avais envie de retrouver cette spécialité, ici, alors je suis venu goûter," raconte une jeune femme.

Boulogne, et ailleurs dans la région ?

Un autre client renchérit : "C'est une excellente idée, avec, en plus des produits locaux. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'existait pas encore, à Boulogne ! J'ai connu ça quand j'étais ado, en voyage en Angleterre. On en trouvait partout. C'était une institution."

Monté par deux spécialistes de la vente à emporter, qui sont, par ailleurs, des franchisés de grandes marques, ce concept devrait se développer un peu partout dans la région. Et au-delà.