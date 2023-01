Le retour du verre consigné à Grenoble avec Le Fourgon

Le service Le Fourgon, lancée en 2021 dans les Hauts-de-France, progresse en Auvergne-Rhône-Alpes. Après Lyon en septembre les camionnettes jaunes de livraison à domicile de boissons en bouteilles consignées pointent le bout de leur nez à Grenoble en ce début 2023. Coup de projecteur sur cette application, ses fournisseurs et ses livreurs, qui entendent limiter l'impact carbone de nos consommations d'eau, de sodas, de bières, de vins, de spiritueux et même, à Grenoble ; de lait ! Rencontre avec le directeur général et co-fondateur du Fourgon Charles Christory.

France Bleu Isère : Charles Christory, tout d'abord comment fonctionne Le Fourgon, de façon toute à fait pratique ?

Charles Christory : Très simplement. Nos clients vont sur l'application ou sur le site lefourgon.com sélectionner parmi nos boissons leurs produits préférés. Vous retrouvez de l'eau, des jus, des sodas, des bières, du vin, des spiritueux, des soupes, des produits ménagers... Vous ajoutez les produits à votre panier, vous complétez votre caisse, une caisse de brasseur comme à l'époque, et on vous livre sur le créneau que vous choisissez. Notre modèle fonctionne sur des créneaux de 2h, donc si vous voulez vous faire livrer entre 19h et 21h vous sélectionnez ce créneau là et on vient vous livrer chez vous. Et au passage suivant, on vient vous déposer votre nouvelle commande, mais surtout récupérer les caisses avec les bouteilles vides qui sont du coup consignées et réemployées, pour qu'elles puissent être à nouveau remplies par un producteur.

Vous avez cité des types de boissons, mais concrètement, vous avez en catalogue toutes les marques de boissons qui sont sous forme de bouteilles en verre ?

Toutes les marques ? Oui, On essaie effectivement d'avoir un catalogue qui s'élargit. On est passé au national - à Grenoble ce n'est pas ça parce qu'on essaie d'avoir une offre locale - on est passé de 0 à 1 000 produits consignés en France. A Grenoble c'est de l'ordre de 400 parce qu'on essaye d'avoir donc cette approche locale. De dire que pour que la consigne fonctionne, il faut que les produits soient fabriqués, embouteillés localement en grande majorité. Et donc on accompagne beaucoup de producteurs qui souhaitent passer à la consigne, à la fois pour qu'ils changent leurs bouteilles, quand ces bouteilles ne sont pas en verre et quand ils sont aux bouteilles en verre, s'assurer que les bouteilles sont suffisamment épaisses pour qu'elles puissent être nettoyées et remplies.

C'est le producteur ou vous qui nettoyez les bouteilles ?

Certains producteurs le font mais pas dans la région de Grenoble. Certains en France ont gardé un peu cette habitude, je pense à une brasserie dans le Nord de la France qui a conservé des laveuses, mais la plupart des producteurs soit sont de nouvelles génération il y a 10, 20 ans, soit ont totalement arrêté ça. Du coup on travaille nous avec différents partenaires qui viennent récupérer les bouteilles pour qu'elles soient nettoyées et revendues au producteur qui n'a plus cet outil de nettoyage qui est très onéreux. On parle de centaines de milliers d'euros.

Votre objectif, c'est de réhabiliter la consigne. Est ce que ce n'est pas un peu compliqué face à des habitudes qu'on a pu prendre d'apporter le verre dans des bacs ? C'était une des premières matières recyclées, finalement, le verre.

Alors le verre, effectivement, en France, se recycle pas trop mal. On parle de 80 à 85 %. Le seul problème, c'est que les boissons ne sont pas majoritairement en bouteilles en verre mais en bouteilles plastique en France et que le plastique se recycle assez mal. Le reste est incinéré ou enfoui. Et puis le verre est extrêmement énergivore, donc très consommateur de CO2 pour la fabrication, donc son recyclage est très consommateur. Donc le meilleur produit c'est le verre, mais réemployable.

Vous êtes installés déjà dans plusieurs grande métropoles, Lyon par exemple, comment ça marche ?

Nous sommes présents dans plus de douze métropoles. Vous citez Lyon qu'on a lancé en septembre effectivement. Après 20 mois nous comptons plus de 18 000 clients déjà. Avec énormément de fidélité parce que concrètement, une fois qu'on a ce service de livraison gratuit à domicile, on gère la poubelle et puis, en plus de ça, il y a un vrai geste pour la planète. Les clients sont satisfaits avec une bonne offre de produits, de bons produits, donc on a un vrai taux de fidélité qui est là. C'est pour ça qu'on veut continuer à déployer le service dans un maximum de villes en France pour vraiment baisser l'impact carbone qui est nécessaire aujourd'hui.

Derrière l'application qui pilote tout ça. C'est un service pour lequel il faut à la fois du stock, de la logistique, des conducteurs. Il y a des perspectives d'emploi sur le bassin grenoblois avec votre implantation ?

Oui. Il y a trois personnes qui ont été embauchées et on espère que d'ici un an, il y a une quinzaine vingtaine de personnes qui seront embauchés, selon le succès qu'on aura.