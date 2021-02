Le retour en grâce du fret ferroviaire pourrait passer par l'Yonne

L'entreprise Ateliers de Joigny (Yonne) et la SNCF ont signé ce mardi un contrat pour le remplacement d'un aiguillage sur la ligne Paris-Lyon. L'entreprise est spécialisée dans la maintenance de wagons de fret. L'occasion pour la SNCF et la région de redire leur intérêt pour le fret ferroviaire.

Le chantier qui s'annonce sur cet aiguillage et qui sera mis en oeuvre en 2023, est vital pour cette entreprise de 150 salariés, premier employeur privé de Joigny. Réviser les wagons de transport de marchandise, c'est la spécialité des Ateliers de Joigny, filiale du groupe allemand VTG. Sur le site de 18 hectares sont entreposés des milliers d'essieux. Une entreprise essentielle pour le secteur estime Jérome Grand, directeur régional SNCF réseau : "c'est une bonne nouvelle pour le frêt pour lequel dans notre programme d'investissement de 423 millions d'euros dans le ferroviaire en Bourgogne Franche Comté, une part importante est dédiée au fret, aussi bien sur les lignes du Morvan qu'à Grevey ou encore Mâcon."

L'entreprise Ateliers de Joigny basée dans l'Yonne emploie 150 salariés et assure la maintenance de centaines de wagons chaque année © Radio France - Renaud Candelier

Un projet de fret ferroviaire avec Schiever

Le développement du fret ferroviaire, c'était l'une des propositions de la convention citoyenne sur le climat. L'été dernier, le premier ministre annonçait la relance de ce secteur. "Le ferroviaire va se développer", lance à son tour Michel Neugnot. Le vice-président du conseil régional de Bourgogne Franche Comté fait preuve d'un optimisme notable dans ce domaine et annonce même un projet en réflexion dans l'Yonne : "nous avons des contacts avec le groupe Schiever, on discute en ce moment pour voir comment on peut mettre en circulation des wagons isolés qui amènent des produits pondéreux, notamment les liquides, jusqu'à Avallon par des wagons de train et ensuite ce serait repris par des camions traditionnels." Le projet est encore en phase de discussion avec l'entreprise, mais ce serait une illustration du retour en force du fret souvent annoncé, mais jamais vraiment déployé.

Des travaux prévus par SNCF réseau dans l'Yonne

Par ailleurs, pour réduire les retards, la SNCF va rénover la voie entre Auxerre et Laroche-Migennes au printemps. Une opération de 44 millions d'euros. Au total SNCF réseau va investir cette année 114 millions d'euros dans l'Yonne.

"Tous nos travaux visent à rendre le train plus attractif" - Jérôme Grand, directeur territorial chez SNCF réseau Copier