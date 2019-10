"Le risque c'est que les pompiers volontaires posent le casque" s'inquiète le maire de Damelevières

La commune de Meurthe-et-Moselle vient d'adopter une motion de soutien aux pompiers et aux services d'urgence. Son maire dénonce une situation critique en zone rurale.

Pour le maire de Damelevières, "on est dans un système qui est arrivé au bout du bout"

Damelevières, France

"C'est un conflit qui concerne l'ensemble de notre territoire". Les élus de Damelevières ne sont pas indifférents à la situation des pompiers et des services d'urgence et ils tiennent à le faire savoir. Ils viennent d'adopter une motion pour demander à l'Etat d'intervenir. "Tous nous disent la même chose, explique le maire de la commune. _Ils sont obligés de faire toujours mieux avec moins de moyens, ils sont appelés pour des interventions qui ne relèvent pas de leur compétence, ils ne peuvent plus assurer des secours d'urgence de qualit_é".

Un mal être que Christophe Sonrel constate dans la caserne de la commune. "Le vrai risque, comme ce sont des volontaires, c'est que par manque de reconnaissance ils posent le casque et qu'ils n'interviennent plus", s'inquiète l'élu. Le conseil municipal demande donc à l'Etat des moyens financiers ainsi que la mise en place d'un numéro unique de réception des appels d'urgence 112 et la compensation des allocations sociales versées pour le compte des départements.