Le RN au Havre et à Rouen, les chiffres des manifestations : le 1er mai en Seine-Maritime et dans l'Eure

Avec sa "Fête de la Nation" au Havre ce lundi, le Rassemblement National semblait avoir trouvé une nouvelle manière de célébrer le 1er mai. Mais le parti reste fidèle à ses fondamentaux : après cette réunion de cadres et de militants au Carré des Docks, Marine Le Pen fait un arrêt à Rouen pour déposer une gerbe en l'honneur de Jeanne d'Arc. Les syndicats appellent à un rassemblement à 16h place du Vieux-Marché pour protester contre la venue de l'ancienne candidate à la présidentielle. Une vingtaine d'organisations de travailleurs et d'associations appelaient déjà à une "contre-fête" au Havre. Celle-ci a démarré à midi sous la Catène de containers, esplanade Nelson-Mandela, avec notamment des concerts gratuits.

ⓘ Publicité

20 000 manifestants en Seine-Maritime et dans l'Eure selon les autorités

Le 1er mai a aussi été marqué par les défilés syndicaux, avec comme principal mot d'ordre le retrait de la réforme des retraites. Pour cette treizième journée d'action, 1,5 million de personnes étaient attendues par les organisateurs un peu partout en France. Selon la préfecture de Seine-Maritime, 8 500 personnes ont manifesté à Rouen, 4 800 au Havre, 2 000 à Fécamp, 1 600 à Dieppe, 380 à Elbeuf, 350 à Lillebonne et 290 personnes au Tréport. Les syndicats évoquent pour leur part 15 000 personnes à Rouen et 15 à 20 000 au Havre.

Dans l'Eure, les autorités ont compté 3 000 personnes dans le département, 2 000 rien qu'à Evreux. "De manière générale, les cortèges officiels se sont tenus sans difficulté ni incident dans une ambiance calme", estime la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. 400 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du département. Au Havre, les forces de l'ordre ont utilisé des drones pour surveiller la manifestation de 9h à 14h, et seulement sur une partie du centre-ville, conformément à la décision du tribunal administratif de Rouen rendue dimanche, et qui a limité l'emploi de ces caméras volantes. Selon la préfecture, elles ont toutefois permis de couvrir "plusieurs sites de manifestations éloignés et de coordonner l’intervention des forces de l’ordre", notamment contre "une tentative de plus de 200 contre-manifestants [...] de se disjoindre du cortège pour rejoindre le centre des congrès."

Le préfet de Seine-Maritime a par ailleurs interdit par arrêté le transport de boules de pétanques, de pierres, de boulons, d'artifices, ou de tout ce qui peut être considéré comme une arme par destination jusqu'à 22h à Rouen et au Havre.