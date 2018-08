Saint-Lô, France

"En un mois et demi, je n'ai eu aucun paiement en Rollon." Le constat est sans appel pour Christelle, gérante d'une chocolaterie à Saint-Lô. Elle fait partie des premiers commerces à avoir fait la démarche pour proposer aux clients de régler en Rollon, cette monnaie locale lancée le 29 juin dernier à Saint-Lô. Mais depuis, malgré la pancarte sur sa vitrine, aucun client n'a payé ses chocolats en Rollon. "Je pense que ce n'était pas le bon moment pour la lancer, juste avant l'été. Ils auraient dû le faire à la rentrée. Les gens ont autre chose à penser pendant l'été."

29 commerçants ont fait la démarche, 360 comptes ouvert par des particuliers

En tout, les commerçants de 29 enseignes de la ville ont suivi la formation proposée par la Région, qui soutien ce projet de monnaie locale. David par exemple, est le patron d'une boutique de jeux de société. Il n'a pas eu beaucoup plus de paiement en Rollon que la gérante de la chocolaterie mais au moins, il est convaincu de la démarche. "_J'ai eu une dizaine de paiement_. J'essaye d'informer mes clients, je leur en parle. Pour nous ça peut être bénéfique et c'est assez simple d'utilisation pour tout le monde."

L'objectif est bien de promouvoir le commerce local et les circuits courts puisque cette monnaie sera, à terme, uniquement utilisable dans la région Normandie. Pour que la conversion soit simple, 1 Rollon = 1 Euro et pour inciter les habitants de Saint-Lô à franchir le pas, 15 Rollons sont offerts au moment de l'ouverture d'un compte sur le site normandie-rollon.fr. Pour payer en Rollon, on peut soit utiliser une carte sans contact ou bien régler directement sur l'application pour smartphone.

"Il faut laisser du temps aux gens pour qu'ils s'approprient cette innovation"

360 comptes ont été ouverts à Saint-Lô depuis le 29 juin, soit environ un tiers de l'objectif fixé par la région d'ici la fin de l'année 2018. "On veut être à 1 000 comptes ouverts en janvier," assure Lynda Lahalle, conseillère régionale qui porte le projet. "On peut toujours se dire qu'on pourrait faire plus de communication pour accélérer les choses mais on est là, dans les rues, pour informer les gens, on a distribué 12 000 flyers au moment du lancement, je pense qu'on a fait ce qu'il faut. Maintenant il faut laisser du temps aux gens pour qu'ils s'approprient cette innovation." Il faut rappeler qu'une monnaie locale à l'échelle d'une Région, c'est une première en France.