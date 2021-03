Le Rotary Club de Saint-Laurent-du-Var donne un "coup de pouce" au carrossier de Tende

Quand ce n'est pas le Covid c'est la Tempête Alex qui empêche les entreprises de repartir. Le Rotary Club de Saint-Laurent-du-Var aidé par la Croix-Rouge donnent un coup de pouce au garage Scandola de Tende sous forme de matériel de petite carrosserie. Alexandre Mottot vous êtes allé rencontrer les garagistes au moment où ils sont venus chercher leurs nouveaux outils...

Le Coup de Pouce du Rotary Club au garage sinistré de Tende Copier

Michel du Rotary Club nous donne un aperçu du coup de pouce en question.

"Aspirateur à eau. Tout le matériel de petite carrosserie marteaux, pinces spéciales, un appareil pour régler les phares, un masque de peinture"

Ces outils il y en pour 7500 euros, financé grâce au Rotary Club et la Croix Rouge.

"ça va droit au coeur !"

Stéphane Scandola le carrossier de Tende est touché par cette chaîne de solidarité.

"- Avec la chaîne de solidarité qu'ils ont eu. Je ne peux pas abandonner. C'est maintenant qu'il faut que je recommence."

"- Vous allez repartir? vous allez passer la 1ère?"

"- Ah ben là plus que repasser la 1ère. C'est une entreprise qui a été créée en 1970 par mon père, on l'a repris avec mon frère et on veut continuer. On est amoureux de notre métier. Maintenant que j'ai tout ce matériel, je vais pouvoir prendre un carnet de commandes normal."

Stéphane Scandola et son neveu Loïc découvrent le matériel offert par le Rotary © Radio France - Alexandre Mottot

"- Comment est ce que vous vous projetez dans trois semaines, par exemple? Et comment est ce que vous voyez les choses d'ici trois ans?"

"- Je pense que l'on va reprendre à travailler. Mais par contre, dans trois ans, le souci, c'est plus par rapport aux accès qu'on a dans notre vallée. Les gens ne peuvent plus circuler, donc indirectement, ils roulent moins, ils ont moins d'accidents, donc j'aurais moins de travail, mais _on va s'accrocher ! On ne veut pas partir de notre village_."

Pas simple mais le garage a un avantage les habitants de la vallée de la Roya.

"J'avais avant la tempête quelques clients qui devaient m'amener leur véhicule. Donc, je les ai recontacté par rapport à la générosité du village. Ils n'avaient pas fait faire leurs réparations ailleurs et ils m'ont dit OK, on te ramène la voiture quand tu seras prêt à retravailler. Donc, ça aussi, c'est toute une solidarité qui s'est créée. Ils ont préféré attendre et venir faire réparer dans notre garage plutôt que d'aller ailleurs."

Alors aux yeux de Stéphane ce soutien matériel est très précieux... mais il faudra encore attendre pour retrouver tous les outils de carrosserie qu'il utilisait avant la tempête.

Petit matériel de carrosserie offert au garage de Tende © Radio France - Alexandre Mottot

"- Il y a les assurances qui vont rentrer pour le matériel plus important, par exemple la cabine à peinture. C'est quand même un investissement aux alentours des 50 000. Donc ça, ça a été pris en charge par l'assurance. Maintenant, on attend les règlements pour pouvoir attaquer la deuxième partie des travaux. Nous, on voulait avoir un garage propre avec du recyclage, des matières dangereuses. La cabine à peinture aussi pareil."

"- Est ce que vous, à votre tour, vous participerez à une opération coup de pouce?"

"- C'est obligé que ce soit au Rotary ou à quelqu'un d'autre. La générosité qui m'a été accordée, je veux la rendre"

Pour aider le garage à repartir finalement le carburant le plus précieux, c'est la solidarité.