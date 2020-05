Le Rotary crée la plateforme "coup de pouce" pour aider les professionnels face au COVID-19

L'antenne azuréenne de l'organisation humanitaire présente dans le monde entier et qui rassemble 1.2 million de professionnels et de chefs d'entreprises a décidé de lancer le 30 mars 2020 une vaste opération de soutien auprès du tissu entrepreneurial régional sous la forme d'un site internet.

Après un mois d’expérimentation, la plateforme "Coup de Pouce"avec 80 experts dans tous les domaines disponibles a répondu à 320 questions de patrons désemparés par la crise économique qui s’enchaîne à la crise sanitaire.

Nos experts par leur écoute, leurs avis et leurs conseils personnalisés réactifs permettent ainsi à tous les demandeurs inscrits qui les sollicitent de sortir de leur isolement, de régler au fur et à mesure leurs problèmes logistiques, humains et financiers pour mieux préparer la reprise progressive de leurs activités sur tous les plans.