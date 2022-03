Le RSA désormais pris en charge par l'État dans les Pyrénées-Orientales

C'est une petite victoire politique pour le département. Dès ce mois-ci, les Pyrénées-Orientales (et la Seine-Saint-Denis) expérimentent la renationalisation du RSA. Désormais, le revenu de solidarité active sera versé directement par l'État via la CAF. Et ce n'est pas négligeable, en pays catalan, où près de 5% de la population du département perçoivent le revenu minimum. Le nombre de bénéficiaires augmente depuis plusieurs années. Ça ne s'est pas arrangé avec la crise sanitaire.

En contrepartie, l'État prélèvera dans les caisses du Département l'équivalent des dépenses liées au RSA avant la crise. Donc, la différence observée depuis l'augmentation du nombre de bénéficiaires sera prise en charge par l'État. L'économie, pour les Pyrénées-Orientales, est d'environ 15 millions d'euros sur les cinq années d'expérimentation.

Des économies réinvesties dans l'accompagnement des bénéficiaires

Concrètement, rien ne change pour les bénéficiaires. Ils devront s'adresser exclusivement à la CAF à partir du 31 mai. La Caisse d'allocations familiales deviendra leur seul interlocuteur pour le versement du RSA. Le Département, quant à lui, injectera les économies réalisées grâce à la renationalisation dans l'insertion et dans l'accompagnement des 22.000 bénéficiaires. Le budget dédié à l'insertion va donc doubler.

"L'accompagnement déjà proposé par le Département sera plus rapproché et renforcé, explique la présidente des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe. Nous continuerons d'accompagner les bénéficiaires vers l'emploi, l'employabilité ou la formation." Pour cela, le Département va recruter 70 personnels, dont certains seront spécifiquement dédiés au maintien des bénéficiaires en emploi.

"L'objectif est de permettre au département de retrouver des disponibilités financières pour accompagner les bénéficiaires." - Etienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales Copier