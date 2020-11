Le Rucher des ânes à Rieux-Volvestre : permaculture et circuits courts, duo gagnant

Vendre en circuits courts des légumes produits en permaculture, proposer aux visiteurs de ramasser eux-mêmes ce qu'ils souhaitent cuisiner et manger, c'est en résumé la volonté de Florence et Yann Leblanc.

Ingénieure informatique de formation, Florence Leblanc a décidé de changer de vie voilà deux ans et demi. Avec son mari Yann, ils ont racheté le Rucher des ânes, une ferme pédagogique implantée dans les collines de Rieux-Volvestre, entre Toulouse et Saint-Gaudens. Le couple produit du miel et bientôt des légumes en permaculture, qu'ils envisagent de distribuer en vente directe et en circuits courts.