Le reconfinement et des habitants de la Métropole de Dijon prévoyants ! Dans la zone commerciale de Quetigny, on s'est bousculé jeudi 29 octobre 2020, pour acheter du matériel de bricolage ou des jouets, en anticipation de Noël.

Le rush à Quetigny, on se prépare au reconfinement

Les habitants de la Métropole dijonnaises se sont préparés au reconfinement, jeudi 29 octobre 2020. Si, dans le centre-ville, le rush était surtout chez les coiffeurs et dans les librairies, dans la zone commerciale de Quetigny, on est par exemple venu chercher des jouets pour occuper les enfants - et déjà préparer Noël - ou du matériel de bricolage pour ne pas s'ennuyer pendant les longs week-end confinés qui arrivent.

Elise a rempli sa voiture de cadeaux pour Noël © Radio France - Olivier Estran