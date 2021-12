Le rush chez les traiteurs mayennais avant le réveillon du nouvel an

Il a tout prévu pour le grand jour dans sa boucherie-traiteur de Laval. Pour le réveillon du nouvel an 2022, David Rivière va devoir servir environ 250 commandes de repas. Une année particulièrement soutenue, encore plus que la précédente. "Pourtant, on avait bien travaillé l'année dernière, sachant que les restaurants n'étaient pas ouverts. Et là, ils le sont", explique l'artisan.

Plusieurs explications à ça selon David Rivière, d'abord le fait que les clients semblent préférer organiser les festivités à domicile. "Il y a aussi les gens aussi qui viennent à la dernière minute, qui ont attendu ce qu'allait dire le gouvernement", selon David Rivière.

Fini les grandes tablées

Régis Besnier, chef traiteur de l'établissement note également que "les gens refont leurs commandes, ils organisent quand même le repas chez eux mais divisent les commandes parce qu'ils le font en petit comité." De quoi augmenter la charge de travail dans une période déjà bien chargée.

Contrairement aux années précédentes, pas une seule commande pour de grands groupes de 40 personnes par exemple. Toutes les commandes des Comités d'entreprises ainsi que les arbres de Noël ont également été annulés. Un manque à gagner pour David Rivière, légèrement compensée par l'engouement des particuliers. "Les clients ne nous oublient pas. Ils aiment le traditionnel. Et puis, quand c'est bon, ils reviennent."