PHOTOS - Le rush des colis de Noël commence déjà à La Poste de Guéret

Le bruit des colis, des chargements, des camions qui se garent en rang d'oignons vient casser le calme de la nuit, au centre de tri postal de Guéret. Il n'est pas 7h du matin, que les colis, rangés par destination sont casés dans les semi-remorques, qui vont partir dans quelques minutes aux quatre coins du département. "Vous voyez que l'activité est assez dense en ce moment", confirme Marie-Laure Raffin, directrice de l'exploitation du centre. "Ici, on charge les différentes lignes, qui vont alimenter tout le département." Quelques minutes après, les camions sont tous partis.

Les camions sont chargés de colis, avant de partir aux quatre coins du département. © Radio France - Théophile Pedrola

Seuls restent les colis à destination de Guéret et des villes les plus proches. Ils sont triés à la main, par secteur, par les postiers sur place. "C'est beaucoup de boulot, détaille Morgan Lhospitalier, l'une des mains affairées au tri des colis. On court partout, à droite et à gauche. C'est la période où l'on augmente le plus, le Black Friday, Noël, tout ça c'est beaucoup de boulot."

Ce jeudi 18 novembre, ce sont plus de 4.500 colis qui sont arrivés sur la plateforme de tri, contre 2.000 en temps normal. Des cadences qui augmentent, et qui iront jusqu'à 7.000 colis par jour autour de la mi-décembre. Des chiffres à ajouter aux 90.000 lettres passées ce matin.

Les colis défilent avant d'être triés. © Radio France - Théophile Pedrola

Chaque colis est scanné, pour tenir informés les destinataires, et pour le mettre dans la bonne étagère, autrement dit, la bonne tournée pour le bon facteur. Il y en a 33 différents à Guéret. Pas évident, d'autant que des saisonniers débutent cette semaine, qui ne connaissent pas le numéros des tournées. "Pour les aider, on a développé un système, explique Eric Saule, directeur de l'agence postale de la Creuse. Quand on scanne un colis, une voix indique le numéro de la tournée qui correspond."

De quoi suivre les cadences imposées par les commandes, et limiter le retards dans la livraison des colis, même si, comme chaque année, "plus tôt vous commandez, mieux ce sera" répète Eric Saule.