Le rush des livraisons de colis dans les points relais du Lauragais avant Noël

Raphaëlle tient une boulangerie à Villenouvelle et réceptionne les colis Mondial Relay pour pas mal de monde : "l'arrière boutique est actuellement remplie de colis. J'en réceptionne 100 par jour en ce moment. Depuis le Black Friday, ça ne s'arrête pas." La commerçante est organisée, elle a installé des étagères dans son arrière-boutique, pour s'y retrouver : "les clients viennent de tous les villages autour, Villefranche, Gardouch, Caraman...Certains ne sont pas contents des livraisons à domicile et retrouvent des colis jetés par- dessus leurs portails, alors qu'il pleut, ou se font voler leurs colis." Raphaëlle confie que cette activité lui rapporte l'équivalent d'une journée de chiffre d'affaire par mois, "ce n'est pas négligeable, financièrement pour un petit commerce." Deux-tiers des personnes qui viennent récupérer des colis consomment dans sa boulangerie, une baguette, une viennoiserie.

A Villefranche-de-Lauragais, Christophe, caviste et fromager, réceptionne lui les colissimo et les colis Chronopost depuis deux ans, il explique lui aussi que "cela fait connaitre son magasin et cela lui donne une visibilité sur la toile". D'autres commerces que nous avons interrogé, des enseignes nationales mais franchisées, nous confient ne pas avoir le choix et être obligés de proposer cette activité colis. Ils ne souhaitent pas que l'on site leurs marques, ce sont de petits supermarchés ou magasins de zones commerciales et ils expliquent :" l'activité colis prend une telle ampleur, on se retrouve débordés sans la surface de stockage disponible, cela mobilise des employés qui ne sont pas occupés à renseigner les clients."

Des clients critiques sur les livraisons à domicile

De plus en plus de particuliers critiquent les livraisons à domicile, "des livreurs qui ne passent pas aux heures prévues, ils n'appellent pas et on est obligés de reprogrammer. J'ai même totalement perdu des colis, alors je fais des réclamations", raconte une habitante de Villefranche. D'ailleurs sur le groupe Facebook Tu es de Villefranche de Lauragais si ... on trouve de nombreux témoignages de colis égarés.

Sophie achète, elle, des vêtements de seconde main à ses enfants sur Internet. Elle vit à Salle-sur-L'Hers, dans l'Aude voisine, à la campagne, et s'organise pour venir chercher ses commandes les jours où elle va faire des courses à Villefranche : "je parcours 20 km, donc je ne viens pas pour rien, je groupe mes activités*. Entre voisins et amis, on organise même des covoiturages pour aller récupérer des colis en points relais**."* Sophie considère qu'il faut être indulgent avec les livreurs : "ils sont pressés, on leur met la pression, ils doivent déposer des colis en un temps record. Alors parfois ils déposent chez un voisin, chez le commerçant d'à coté, ils font comme ils peuvent dans un environnement de surconsommation."

A Villefranche, ce qui se développe aussi ce sont les consignes, les casiers à colis, "lockers" devant des supermarchés ou à la gare.