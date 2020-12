Forte affluence dans les magasins pour le dernier week-end avant Noël

Beaucoup profitent du déconfinement pour faire leurs courses de dernière minute avant les fêtes de fin d'année. "On n'a pas eu le temps avant, car les magasins étaient fermés", explique Pierre. Il profite du week-end pour acheter les cadeaux pour sa famille.

"Tous les magasins sont pleins donc ce n'est pas facile. Il y a des queues devant tous les magasins et au final, c'est encore pire, car on est les uns sur les autres", déplore Pierre, déjà quelques cadeaux dans un sac.

Plus de monde que les autres années

Une affluence qui surprend également, Lisa. Cette habituée des cadeaux de dernière minute s'étonne de l'affluence et du manque de respect de gestes barrières.

"Il y a énormément de monde, les gens ne respectent pas trop le mètre de distance entre chaque personne", s'étonne Lisa. Cette dernière opte pour le port du masque drastique et le lavage des mains. "On fait attention, mais c'est vrai que l'on ne peut pas échapper au virus, qui circule un peu partout du coup", s'inquiète Lisa.

Découragés, certains finiront leurs achats sur internet

Des files d'attente et une proximité avec les autres acheteurs qui inquiète Marion. Après avoir évité le plus possible les queues parfois interminables devant certaines boutiques, elle abandonne. Elle achètera ses derniers cadeaux sur internet. "C'est vrai que pour les commerçants du coin, ce n'est pas spécialement bien non plus. Mais bon il y a beaucoup de monde, on n'a pas spécialement envie d'être collé aux gens non plus", détaille Marion, qui s'est contentée de quelques achats.

Ces consommateurs résignés, espèrent toutefois que leurs cadeaux arriveront à temps pour être déposés au pied du sapin.