Le sac à dos innovant inventé par un Icaunais pour soulager le dos est en vente

Une nouvelle étape a été franchie dans l'évolution du produit Gravipack, ce sac à dos innovant imaginé par le Sénonais Mohammed Errafi. C'est un sac aux bretelles rigides, qui permet de répartir la charge sur l'ensemble du corps, en soulageant les épaules. Cette invention avait reçu une médaille d'argent au concours Lépine en mai 2018.

En vente sur le site d'une grande enseigne d'équipements sportifs

Depuis, son concepteur n'a pas ménagé ses efforts pour faire connaitre son "bébé" et le commercialiser. Un cap vient donc d'être franchi, puisque cela fait environ un mois que le sac est en vente sur le site internet de Gravipack mais aussi sur le site du géant du sport Decathlon. Une belle visibilité pour ce produit qui rencontre déjà un franc succès selon Mohammed Errafi : "Depuis le lancement, on est plus de 100 000 euros. On en est à 180 sacs tous les 5 jours".

Le succès est tel, d'ailleurs, selon Mohammed Errafi, que c'est difficile à suivre au niveau de la production : "Aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à la demande ! On se dit même qu'on ne l'a peut-être pas vendu assez cher", ajoute le chef d'entreprise.

Un prix élevé qui ne décourage pas les acheteurs

Le sac scolaire est vendu au prix de 149 euros, c'est évidemment bien plus qu'un sac à dos standard. Et si ce prix ne décourage pas les acheteurs, c'est parce qu'il s'adresse à un public avec des besoins précis : "quand on achète un sac Gravipack, on achète avant tout un dispositif médical, un produit qui permet de soulager ou de prévenir des problèmes de dos", explique Eric Mercantini, codirigeant de la société Ki dabord qui produit le sac en France.

L'armée et la Nasa intéressés

Gravipack est un produit d'avenir, donc. En tout cas son concepteur en est convaincu. L'invention intéresserait d'ailleurs beaucoup de monde selon Mohammed Errafi : de grands équipementiers de sport et même la Nasa et l'armée américaine !

En France, les ventes pourraient décoller encore un peu plus dans quelques jours puisque le produit du Sénonais sera bientôt, nous dit-on, en vente sur le site du géant culturel Fnac.