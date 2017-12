Le salaire d'un non-cadre est plus élevé en Ile-de-France que la moyenne nationale

Le baromètre Randstad publie mardi la 9e édition de son baromètre des salaires non-cadres. Il révèle qu'avec 1.592 euros bruts mensuels, le salaire d'un non cadre en Ile-de-France est supérieur à la moyenne nationale.

Au premier semestre 2017, un salarié non-cadre dans la région Île-de-France touchait en moyenne 1 592 euros bruts mensuels. Par rapport à la même époque en 2016, sa rémunération est en hausse de + 0,8 % (+ 14 euros) révèle le dernier baromètre Randstad. En Ile-de-France, les rémunérations moyennes sont supérieures à la moyenne nationale.

Mais si on regarde toute l'année 2017, le salaire moyen d’un salarié non-cadre en France a progressé de + 0,9 % pour un salaire de 1 579 euros bruts mensuels. Alors que l’inflation, sur les six premiers mois de l’année s'est élevée à + 1,05 %, les salariés non-cadres d’Ile-de-France ont donc vu leur pouvoir d'achat reculer de - 0,25 %.

C'est dans le BTP que le salaire moyen est le plus élevé en Ile-de-France

Avec 1 724 euros bruts mensuels, le BTP est en tête des salaires de non-cadres. C'est le plus élevé. Il est bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de 1660 euros. Le secteur des services a connu la plus forte revalorisation régionale, avec une hausse de + 1,0 % ce qui donne un salaire moyen de 1586 euros (1571 au niveau national). C'est dans l'industrie que le salaire est le moins haut dans notre région, avec 1573 euros brut mensuel. Mais le baromètre Randstad constate quand même que les salaires des non-cadres restent dans le sillage du Smic.

L’évolution des salaires par qualification en Ile de France

En Île-de-France, les ouvriers non qualifiés mais aussi toutes les qualifications reçoivent un salaire supérieur à la moyenne nationale. Si les ouvriers qualifiés et les employés, voient leur salaire passer en 2017 de 1 602 euros et 1 607 euros, au même titre que l’ensemble du pays, les professions intermédiaires (+3,1%) creusent l’écart avec la moyenne nationale.

Le baromètre des salaires non-cadres de Randstad est une étude non déclarative qui s’appuie sur des salaires constatés, extraits de 140 796 fiches de paie en Île-de-France.