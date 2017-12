Le salaire moyen en Paca des non-cadres atteint 1225 euros nets

Le dernier baromètre Randstad sur les salaires montre que la moyenne des revenus des non-cadres dans la région Paca dépassent la moyenne nationale. Mais de plus en plus de travailleurs "pauvres" se font aider par des associations.

En 2017, la rémunération moyenne d'un employé non cadre en Provence Alpes Côte d'Azur a augmenté de 13 euros, soit 0,9 % en plus par rapport aux revenus de 2016. Il gagne 1225 euros nets contre une moyenne nationale de 1215 euros. Selon cette étude du groupe Randstad publié ce mardi matin, la hausse constatée cette année dans la région n'a pas dépassé l'inflation. "Les salariés non-cadres en PACA ont vu leur pouvoir d'achat reculer légèrement : - 0,15 %.

Des travailleurs pauvres peu habitués à être aidés

Des salariés payés un peu plus que le Smic , le Secours Populaire à Marseille en voit de plus en plus. "Ce sont des gens qui ont du mal à venir nous voir, explique Farida Bencha, responsable de la Solidarité du Secours Populaire des Bouches du Rhône. Ils partent du principe qu'ils n'ont jamais droit à aucune aide sociale".