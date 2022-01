"Le salaire ne permet plus de vivre" : en Berry, mobilisation pour la défense du pouvoir d'achat

Deux semaines après la forte mobilisation au sein de l'Éducation nationale, c'est une mobilisation de plus grande ampleur qui est attendue ce jeudi. Une grève interprofessionnelle avec pour objectif de défendre le pouvoir d'achat des Français. Selon l'Insee, il devrait baisser de 0,5% sur les six premiers mois de l'année. Ce n'est donc pas qu'une impression. "Quand on arrive vers la fin du mois et qu'on se demande combien on va avoir de découvert pour faire le plein d'essence et travailler, c'est inacceptable", s'insurge Pierre Lemmet, secrétaire départemental de Force Ouvrière dans le Cher, invité de France Bleu Berry.

Un pouvoir d'achat fragilisé

Le représentant du syndicat FO dans le Cher fustige la situation actuelle. "Il faut que le salaire permette de vivre et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on prend les augmentations du gaz, de l'électricité, de l'essence, les salaires ne suivent pas du tout", précise Pierre Lemmet. Le quotidien de certains Berrichons est donc fait d'une grande précarité. "J'ai des retours de gens qui sont obligés de prendre des crédits pour continuer à essayer de vivre. Le salaire permettait de vivre. Aujourd'hui, il permet de survivre", estime Pierre Lemmet.

Les chefs d'entreprise se montrent trop frileux

Pour lui, la solidarité doit primer dans ce mouvement de contestation. Encore plus à moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle. "Que ce soit le point d'indice pour les fonctionnaires, que ce soit les salaires dans le privé ou les pensions de retraite, il ne faut pas faire de distinctions. Il faudrait aussi mettre en place des aides pour les étudiants qui sont en grande précarité", insiste-t-il. Pierre Lemmet dénonce l'attitude de certains patrons au moment où les négociations annuelles sont ouvertes. "Ils doivent prendre leur entière responsabilité. Ça n'est pas à l'Etat de pallier le refus des employeurs d'augmenter les salaires", ajoute-t-il, en référence aux dispositifs débloqués par le gouvernement comme la prime inflation.