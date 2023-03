Le salon "Aux vignobles!" fête ses dix ans au Parc des expos de Dijon

Le parc des expositions de Dijon accueille cette fin de semaine le salon "Aux vignobles!" qui revient pour une dixième édition dans la capitale des ducs de Bourgogne, après une période mouvementée pour les salons en raison de la crise sanitaire et, maintenant, une inflation galopante. Mais pour son organisateur, le public est tout de même de retour et avec l'envie de se faire plaisir. Entretien avec Nicolas Théréné, le directeur des activités des salons "Aux Vignobles !" chez GL Events.

Nicolas Théréné, directeur des activités des salons "Aux Vignobles" - GL Event

France Bleu Bourgogne - "Aux Vignobles !", c'est anciennement le salon Vin et Gastronomie. Pourquoi ce changement de nom ?

Nicolas Théréné - Le salon Vin et Gastronomie parcourt toute la France depuis 40 ans. On a décidé de se différencier un peu parce qu'on n'est pas qu'un simple salon. En fait, on vit toute l'année avec les exposants, donc on voulait vraiment marquer la différence avec eux et donner plus de noblesse à ce nom plutôt que le simple terme "salon". "Aux vignobles!", on trouvait que ça allait très bien.

C'est une grosse machine présente dans plusieurs départements et régions de France. C'est donc la 10ᵉ fois qu'il se déroule à Dijon. Pour cet anniversaire, c'est une édition particulière ?

10 ans, ça commence à être un salon qui a un peu d'ancienneté. Mais surtout, c'est le salon du renouveau. On se rend compte que les salons sont vraiment de retour, comme en 2019, après les deux ou trois ans très compliqués qu'on a traversé avec la crise sanitaire. C'est un peu le salon du retour avec une soixantaine d'exposants et surtout celui d'un public très intéressé, on a pu le constater dans toutes les villes qu'on a pu traverser.

Qui sont ces exposants justement ? Ils viennent d'où ?

Comme on s'appelle "Aux vignobles", on pourrait penser que ce n'est que du vin, mais il y a de la gastronomie aussi. On a 70 % de vignerons et 30 % de gastronomie. Ce sont des exposants qui viennent de toute la France. On a un peu l'habitude d'appeler ça le petit Tour de France, de toutes les régions viticoles françaises et vous allez trouver aussi toutes les spécialités françaises de gastronomie. Il y a des produits bretons, il y a des produits basques, du fromage, du chocolat, des olives, etc.. On retrouve vraiment toutes les toutes les régions françaises. Notre ADN, vraiment c'est de permettre aux exposants de rencontrer leurs visiteurs. On n'a rien contre tous les autres canaux de distribution, mais on privilégie la rencontre, la dégustation et la discussion. Les visiteurs peuvent échanger avec le vigneron, qui est dans les vignes, celui qui coupe le raisin, celui qui fabrique le vin. On a des on a des visiteurs qui connaissent leurs exposants depuis plus de dix ans maintenant et qui les retrouvent tous les ans. Cela permet de comprendre ce qui s'est passé pendant l'année dans les vignes, par rapport à la météo, la sécheresse et cetera.

On est aussi dans un contexte d'inflation, et si les salons sont de retour comme en 2019, est ce que les visiteurs sont de retour avec de l'argent à dépenser ?

Pour être franc, on a eu peur de ça. La crise qu'on a traversé avec la pandémie, les salons à l'arrêt pendant quasiment un an et demi. Maintenant, qu'on reprend les salons, la grande surprise, c'est que le public est de retour et s'il consomme moins, il consomme mieux. C'est vraiment le retour qu'on a des exposants. Les salons sont comme une bulle de respiration où les gens viennent pour se faire plaisir, même si c'est parfois compliqué financièrement en ce moment pour certains.