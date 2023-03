Le Salon de l'agriculture à Paris retrouve sa fréquentation d'avant Covid-19

"Le Salon a renoué avec son affluence habituelle", s'enthousiasme Valérie Le Roy, Directrice du Salon International de l’Agriculture (SIA). Après une édition 2022, la première depuis le Covid-19, avec 500.000 visiteurs, Paris expo a vu défiler dans ses allées plus de 615.000 personnes pour cette 59e édition du SIA.

ⓘ Publicité

Une affluence qui n'atteint pas le record de 2014, avec 700.000 visiteurs, mais qui se rapproche de l'affluence de l'avant pandémie. Ce samedi, avant-dernière journée de l'événement, le Salon a connu un pic d'affluence et a même dû fermer ses portes plus tôt que prévu pour garantir la sécurité des visiteurs et des exposants. "C'est la preuve que l’engouement et l’affection des Français pour leur agriculture ne se démentent pas", commente Valérie Le Roy.

"Le Salon International de l'Agriculture se porte bien", déclare de son côté Jean­-Luc Poulain, Agriculteur, Président du Ceneca, Président du Salon International de l’Agriculture. Cette semaine, le Salon a accueilli 1.000 exposants français et internationaux ainsi que 1.448 éleveurs. Au total, le Concours Général Vins et Produits a décerné plus de 5.100 médailles aux producteurs.