Le Salon de l’auto de Genève annulé en 2022, reporté en 2023

Les organisateurs du Geneva international motor show (GIMS) jouent sur les mots et évoquent un "report" plutôt qu’une annulation. Reste que le constat est là. L’édition de février 2022 du Salon de l’auto de Genève ne se tiendra pas, troisième année consécutive sans ce grand rendez-vous du monde de l’automobile. La fondation du salon indique dans un communiqué qu’elle a été contrainte de "reporter cet événement en 2023" en raison de la pandémie de Covid-19. "La situation n’est pas encore sous contrôle et elle représente encore une grande menace pour un événement indoor comme le GIMS."

Pénurie de semi-conducteurs

La crise sanitaire et ses incertitudes incitent les constructeurs à la plus grande prudence. "De nombreux exposants nous ont indiqués qu’en raison du contexte il était impossible pour eux de prendre des engagements fermes auprès du GIMS", expliquent les organisateurs. Avec la pénurie de semi-conducteurs, "les constructeurs automobiles ont de nouvelles priorités qu'il doivent d'abord résoudre". Maintenir un salon de l’auto avec peu de nouveautés et sans l’ensemble des marques n’avait dès lors plus grand intérêt. Rendez-vous maintenant en… 2023.