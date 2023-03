Le salon de l'immobilier de Toulouse ouvre dans un contexte morose

Le MEETT, Parc des Expositions de Toulouse, accueille, pour trois jours, la sa seconde édition le Salon de l’Immobilier Toulouse-Occitanie. Le lieu idéal pour vous aider à acquérir, construire, financer ou investir.

ⓘ Publicité

Jusqu’ici, il y avait deux évènements tous ans à Toulouse autour de l’immobilier. Un pour le neuf et un pour l’ancien. Cette fois, tous les interlocuteurs et l’ensemble des acteurs du marché sont réunis pour échanger en direct avec les porteurs de projets. Seront présents :

Les constructeurs de maisons individuelles, traditionnelles, contemporaines ou en bois,

Une vingtaine de promoteurs immobiliers, qui proposent des biens pour habiter ou investir,

Les bailleurs sociaux pour l’achat de logements neufs ou anciens, via les dispositifs dédiés aux ménages modestes (Bail Réel Solidaire et Prêt Social location-accession),

Des courtiers pour l’accompagnement dans le montage de son dossier financier,

Des agences immobilières pour acheter, vendre ou louer son bien en toute quiétude,

Conseillers en gestion du patrimoine pour se créer une épargne, construire un capital, investir dans la "pierre-papier", investir en bourse ou en crypto monnaie.

Très mauvais semestre 2022

Mais les organisateurs ne savent pas si ce salon va attirer. En ce moment, le marché est particulièrement difficile à cause des taux bancaires qui remontent et de la difficulté de financement des ménages. Le deuxième semestre 2022 a notamment été très mauvais, beaucoup d’acquéreurs se sont vus refuser leur prêt. Dans le centre-ville de Toulouse les biens se vendaient il y a quelques mois encore, entre une semaine et un mois. Aujourd’hui, on met plutôt autour d’un à trois mois pour vendre un bien dans la ville rose. Et en plus pour l’instant, les prix n’ont pas encore vraiment baissé.

Et c’est peut-être ce qui explique que à l’Adil 31, l'agence départementale d'information sur le logement (qui apporte des conseils juridiques et financiers gratuits en matière d’accession et de rapports locatifs, diagnostic de financement de projet immobilier) il y a un peu moins de dossiers d’accession. C’est en tout cas ce qu’a noté la directrice Mélanie Baillot. "Pour l'instant, on n'observe pas de diminution importante des prix de l'immobilier et en même temps, les conditions d'accès au crédit sont plus compliquées, les taux d'intérêt également." D’autant, qu’il n’y a plus vraiment d’aides pour les ménages modestes qui veulent acheter poursuit-elle.

"Depuis 2019, il n'y a plus d'APL accession qui aidait quand même beaucoup à solvabiliser les ménages primo accédants. Aujourd'hui à l'accession, il reste le PTZ, le prêt à taux zéro, donc c'est juste un prêt sans intérêt, mais dont les conditions sont assez restrictives. Par exemple, pour Toulouse, on ne peut pas acheter dans l'ancien. Il y a aussi le prêt accession toulousain qui est un prêt à taux zéro aussi. C'est des montants qui ne sont pas très élevés au regard des prix du marché. Et puis surtout, les conditions d'éligibilité sont assez restrictives. Ce qu'on observe en Haute-Garonne, c'est qu'on a un petit peu moins de conseils en accession ces derniers temps et on peut expliquer peut-être ce reflux par le fait qu'il y a un peu moins de projets d'accession sur le territoire."

"On fait appel aux banques"

Les taux de crédits sont élevés, en février 2023, il étaient à 2,8 % en moyenne pour un prêt sur 20 ans, de plus en plus de demandes d'emprunts sont refusées à ceux qui aimeraient acheter. C'est ce que nous confirme Laetitia Vidal, de l'Observer de l'immobilier à Toulouse regroupe les promoteurs, les aménageurs, et les fédérations HLM, elle est également directrice d’un prometteur Pierre Passion et répondait aux questions de France Bleu Occitanie en direct ce vendredi 10 mars : "sur le quatrième trimestre 2022, on était proche d'un dossier sur quatre, les premiers impactés sont les primo accédants donc on fait aussi appel aux banques qui ont un vrai rôle sociétal à jouer dans cet accompagnement."

Laetitia Vidal, de l'Observer de l'immobilier à Toulouse. © Radio France - Marion Chantreau

Reprise au printemps ?

Mais les taux d’usure sont en train de se réguler, et le marché, avec l’arrivée du printemps, semble reprendre un peu. En tout cas Sophie Bensaïd qui dirigent les agences Stéphane Plazza de Toulouse voit arriver à nouveau les acquéreurs. Mais surtout, l’agent immobilier fait un gros travail en amont des visites pour être sur que le projet soit viable. Elle propose à tous les clients de rencontrer un courtier notamment. "On a un travail aussi en amont de vérification de cet aspect financier afin de pas partir en visite pour rien, ni pour eux, ni pour les propriétaires et ni pour nous. Il y a des gens qui aujourd'hui font encore leur financement tout seul sur Internet. Donc il faut absolument qu'ils passent par leur banquier, par un courtier également. Comme ça, ils ont la possibilité de comparer et de ne pas passer que par un seul organisme financier. Puis il y a des surprises parce que c'est vrai que les taux ayant fortement augmenté, des gens qui passaient avant ne passent plus. Donc il y a des projets qui sont remis." L'agence propose donc une rencontre gratuite avec un courtier à chacun de ces clients avant les visites.