Le Salon des vignerons indépendants débute ce vendredi à Dijon

Ce salon attire des milliers de visiteurs durant trois jours au Parc des Expos de Dijon. Les participants sont tous des vignerons indépendants. "Ce sont des gens qui travaillent leurs vignes, qui font leurs vins et qui les vendent" sans intermédiaires explique Jean-René Nudant un participant.

Après un an d'absence pour cause de pandémie de Covid-19, le Salon des vignerons indépendants de Bourgogne et du Jura, fait son grand retour ce vendredi ! Durant trois jours au parc des Expositions de Dijon 66 vignerons, dont une vingtaine de Côte-d'Or, vous attendent pour vous faire découvrir 400 appellations.

Des milliers de visiteurs attendus

C'est la 15e édition de ce salon qui attire traditionnellement 8 500 visiteurs sur trois jours. Les vignerons que vous rencontrerez sont là pour faire la promotion de leurs vins et vendre leurs productions en direct sans intermédiaires. Jean-René Nudant, 61 ans, exploite avec son épouse et ses fils un domaine familial de 17 hectares à Ladoix-Serrigny.

Il explique la philosophie de ce rendez-vous pas comme les autres. "Les gens qui sont là ne sont que des vignerons indépendants. Ce sont des gens qui travaillent leurs vignes, qui font leurs vins, qui les mettent en bouteilles et qui les vendent". Des salons qui ont pris une sacrée ampleur en 40 ans d'existence. "Un salon comme le salon de Paris, où l'on est à peu près 1 000 vignerons, on est allé jusqu'à 160 000 entrées avant la pandémie !"

Pour Jean-René Nudant ces salons organisés par les vignerons indépendants permettent de coller au mieux avec les attendes des consommateurs avec qui ils échangent en direct Copier

Le public a envie de pouvoir discuter et de déguster du vin comme au caveau

Pour Jean-René Nudant cela signifie que "il y a une vraie demande de la part du public de rencontrer les gens qui font le produit, de pouvoir discuter, de pouvoir déguster le vin comme au caveau". "Il doit y avoir une quinzaine de salons organisés par les vignerons indépendants en France en comptant celui de Bordeaux. A côté de cela il existe une centaine de salons montés par des professionnels, des gens qui ne font que ça et qui sont en fait des vendeurs de mètres carrés" tacle Jean-René Nudant. Le vigneron explique que lui et ses collègues indépendants défendent de véritables valeurs. "Nos salons sont des salons de vignerons organisés par des vignerons, cela fait une énorme différence. Ce n'est pas la fête à neuneu."

Début du salon ce vendredi

Ce salon débute ce vendredi, ouverture des portes de 15 à 21h, ce samedi vous pourrez vous y rendre de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 6 €, pour le prix on vous offre un verre de vin.

Ce vendredi 15 octobre, David Cachat, Président de la Fédération Régionale des Vignerons indépendants de Bourgogne Jura et viticulteur à Ladoix-Serrigny est l'invité de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).