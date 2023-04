Le salon "l'Hair du temps" de Batz-sur-Mer a enfin trouvé une coiffeuse

Nous vous en avions parlé début mars sur France Bleu Loire Océan, cela faisait des mois qu'une coiffeuse de Batz-sur-Mer cherchait désespérément quelqu'un pour remplacer une salariée partie. Elle offrait un an de coupes gratuites ou un bon d'achat de 100 euros à qui lui trouve la perle rare.

"C'est un vrai soulagement" - Maryline Denis, gérante du salon "l'Hair du temps" de Batz-sur-Mer

C'est chose faite ! Maryline Denis, la gérante du salon "l'Hair du temps", a enfin trouvé quelqu'un ce samedi 1er avril 2023. "C'est un vrai soulagement, ça me tenait vraiment à cœur de reformer une équipe, confie-t-elle. Je suis très contente, d'autant que la saison va arriver, les ponts, les vacances et le week-end de Pâques. Nous étions réellement en manque d'effectifs. Jusqu'à présent, les clients avaient entre une semaine et quinze jours d'attente pour avoir un rendez-vous. Beaucoup avaient des besoins rapides et ont dû aller ailleurs. Je suis très heureuse de pouvoir les retrouver !"

C'est une amie esthéticienne qui lui a trouvé une nouvelle coiffeuse. Elle refuse la récompense, mais lui demande en échange de l'aider à embaucher une esthéticienne pour son institut.