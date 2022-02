Le salon Made In Elsass de Sélestat fait le plein pour sa réouverture

La troisième édition du salon Made In Elsass de Sélestat accueille du vendredi 18 au dimanche 20 février 85 exposants venus de toute l'Alsace pour présenter leurs produits et renouer avec une clientèle locale, après deux années de reports et d'annulations.

Fidéliser les clients

Plus qu'une aubaine, le nerf de la guerre. Pour vendre ses couettes et oreillers très hauts de gamme en lin et laine confectionnés à Zimmerbach, Stéphanie Pétuya a besoin d'évènements comme Made In Elsass pour rencontrer sa clientèle : "ça m'apporte le visibilité parce que chez moi je n'ai que mon atelier. Mon espace de vente ce sont les expos. Je me montre régulièrement comme ça les gens pensent à moi". Au delà de la rencontre de clients potentiels, cette entrepreneuse alsacienne en profite également pour s'aérer et rencontrer d'autres artisans alsaciens.

Stéphanie Pétuya expose ses couettes et oreillers très haut de gamme fabriqués à Zimmerbach. © Radio France - François Chagnaud

La Brasserie du Vignoble, à Riquewihr ne mise pas tant sur les ventes réalisées lors du salon que sur la réputation acquise auprès des visiteurs. "Ce n'est pas forcément le plus gros des gains en termes de monnaie sonnante et trébuchante, confirme le brasseur Jérôme Schwartz, mais l'impact indirect est important. Si les produits plaisent aux visiteurs, on les retrouvera un peu plus tard en terrasse à Riquewihr. On en a besoin".

Retombées Im Elsass

"Le consommer local a de multiples vertus, au niveau de l'économie, assure Nicolas Morvan, le directeur de Made In Elsass, au niveau du chiffre d'affaires parce que pour certains ce genre d'évènements représente une part importante de leur activité. Revenir sur le salon être de nouveau en contact avec les consommateurs, a un véritable impact sur leur entreprise. Ça a aussi manqué au niveau de l'emploi. De la fiscalité, car quand on consomme local, ça ne part pas en évasion fiscale, ça paie aussi le service public. En termes d'environnement, ça limite le trafic de marchandises. Donc on a un véritable impact quand on consomme local." L'ancien journaliste espère une fréquentation au moins aussi bonne que les éditions 2019 et 2020 : 6 500 visiteurs pendant le week-end.