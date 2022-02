Le salon Millésime Bio est de retour en présentiel à Montpellier

Le salon Millésime bio ouvre ses portes au parc des expos de Montpellier ce lundi 28 février pour 3 jours. Un salon entièrement consacré au vin bio à destination des professionnels, cavistes, restaurateurs, cafetiers, hôteliers et commerçants.

Le plus grand salon professionnel du vin bio au monde

SudVinBio revendique le plus grand salon mondial du vin bio, "il n'y a pas d'équivalent au niveau professionnel de salon qui regroupe que des vins bio donc, nous sommes aujourd'hui le mondial du vin biologique et des autres boissons alcoolisées", précise Olivier Goué, chef de Projet Millésime Bio. 1450 exposants sont accueillis à nouveau en présentiel après une édition numérique en 2020. Ces exposants dont 400 sont nouveaux viennent de 20 pays. Les responsables du salon espèrent 6000 visiteurs.

Des visiteurs et des stands en présentiel après une pré-édition digitale qui s'est déroulé les 24 et 25janvier 2022 et qui a permis une première prise de contacts en vue du salon des 28 février, 1er et 2 mars.

Millésime Bio s'ouvre aux autres alcools bio

Le vin bio ne sera pas le seul représenté puisque Millésime Bio poursuit son ouverture aux autres alcools bio à commencer par la bière bio avec un Challenge Millésime Bio catégorie bière. Les visiteurs pourront également trouver des cidres, apéritifs, gin, rhum, whisky, cognac, vodka, liqueurs et autres spiritueux. Une offre complémentaire selon olivier Goué, "on considère que notre visitorat, que ce soient les restaurateurs, les cavistes, même la grande distribution et les importateurs, va pouvoir faire toute sa gamme, allant du vin de toutes les couleurs jusqu'aux autres boissons, bière, cidre...etc...au sein du Salon".

La région Occitanie reste la première région de vin bio en production et en surface

Un rendez-vous dans un contexte positif pour le bio toujours plus présent sur le territoire français et notamment en Occitanie. La région est la première région bio en France, avec 51 100 hectares de vignes en bio ou en conversion (il faut trois années en conversion avant de passer en bio) en 2020 contre 42 000 hectares en 2019. Cela représente 37 % du vignoble bio français, 50 % en volume de vins bio produits en France.

Une consommation en augmentation de 13% par an en moyenne depuis 2013

Selon l'association Interprofessionnelle SudVinBio, la consommation de vin bio a augmenté de 13% par an en moyenne entre 2013 et 2020, malgré une année 2020 très plus mitigée. Une récente étude réalisée par l'institut Ipsos indique qu'en France, Allemagne et Royaume-uni, 29 % des personnes sondées ont intégré le vin bio dans leur panier de consommation, c'est-à-dire qu'ils ont acheté au moins une fois du vin bio dans l'année.

On est passé d'une consommation de curiosité à une consommation structurelle - Nicolas Richarme

Nicolas richarme considère "qu'on est passé d'une consommation de curiosité à une consommation structurelle" dans ces pays. Mais la question de la demande se pose malgré tout face à une offre toujours plus importante, d'autant plus avec les nouvelles conversions qui arrivent.

Plus de vin bio produit à l'avenir pour répondre à des appels d'offre importants

