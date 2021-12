Ouverture du "salon Nautic de Paris" : les Normands au rendez-vous

Le « salon Nautic de Paris » s'ouvre au public ce samedi 4 décembre et jusqu’au dimanche 12 décembre inclus. Comme à son habitude, il se déroule au parc des expositions porte de Versailles, dans la capitale. Environ 650 bateaux y sont présentés et plus de 770 exposants y tiennent un stand, dont des Normands. Onze ports sont notamment rassemblés sur le stand "Normandie sur Mer" avec d'autres entreprises. C'est un moment phare pour le nautisme de la région. Il rapporte environ 110 millions d'euros par an, d'après Normandie Maritime, qui rassemble les professionnels de la filière.

Une reprise inespérée

L'ambiance est à la fête dans les stands puisque ces derniers mois ont été particulièrement bons pour le secteur. Les chiffres ne sont pas encore connus mais tous partagent le même constat que résume Delphine Lefrançois, déléguée générale de Normandie Maritime.

Après les confinements, les gens se sont rués vers les bateaux, ils se sont remis à faire un certain nombre d'activités nautiques et on a vu les ventes de bateaux augmenter, ce qui nous réjouit

Même son de cloche du côté de Snip Yatching, une entreprise spécialisée dans la vente de bateaux de luxe à moteur et basée à Ouistreham. "On a déjà rempli notre carnet de commande pour presque deux ans, c'est inespéré, détaille Sébastien Seydoux, le gérant.

Quelques incertitudes malgré tout

Seule ombre au tableau, les matières premières commencent à manquer, comme pour le secteur automobile. Les prochaines livraisons pourraient donc être perturbées. "Dans l'usine finlandaise du Targa, un des bateaux que je vends, ils n'ont toujours pas reçu les moteurs donc les bateaux terminés sont stockés sans moteur et devront être remis plus tard sur la ligne de fabrication quand les moteurs seront arrivés, explique Sébastien Seydoux, le gérant de Snip Yatching.

La reprise de l'épidémie fait également grincer des dents mais les exposants restent positifs. "Les gens ont envie d'évasion et la Normandie est parfaite pour cela", confie Laurent Gaudez, chef de projet à Normandie Maritime. Depuis la fin du deuxième confinement il y a un regain d'intérêt des plaisanciers pour la région, c'est une très bonne chose."

Sur le salon, tous espèrent maintenant que les visiteurs seront au rendez-vous, ils étaient quelque 200 000 il y a trois ans, avant les années de Covid et celle de la grève des transports de 2019.