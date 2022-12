Le Salon Nautic, pour le business mais aussi pour présenter les innovations vertes de la filière

Fabien Metayer, le délégué général de la Fédération des industries nautiques était l'invité de France Bleu Armorique à la veille de l'ouverture du Salon Nautic à Paris .

Combien vous pensez accueillir de visiteurs cette année ? Autant que les 170 000 de l'an dernier ou moins peut-être à cause du contexte économique ?

Fabien Metayer : On l'espère. On ne sait pas, évidemment, quel va être l'impact de l'inflation sur ce week-end, mais on espère toujours atteindre les 170 000 visiteurs.

2021 était une année record ?

On a pas trop souffert de l'après-covid. C'était une année record en dix ans. On a rattrapé les effets du confinement. Pourquoi ? Parce que le covid a boosté l'envie d'évasion des Françaises et des Français. Et donc nos métiers ont battu des records. L'année dernière, on a atteint 79 % à l'export, ce qui était un record, avec aussi 60 % en plus de chiffre d'affaires. Donc c'est très intéressant d'observer que ce phénomène lié à la crise sanitaire a provoqué un vrai engouement et a poussé des nouvelles générations sur l'eau.

Est-ce que la filière rencontre des problèmes pour produire en ce moment ou pas ?

Alors comme toute filière, elle a des difficultés liées à la crise énergétique, aux approvisionnements, à la crise et au contexte géopolitique. Mais aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plutôt sur une dynamique encore positive avec des entreprises qui sont assez fortes. Chez certains constructeurs, on a des carnets de commandes qui sont remplis pour les deux prochaines années.

Notamment en Bretagne ?

Bien sûr, la Bretagne n'est pas exempt de tout ça. Vous savez, la Bretagne est très dynamique. Elle est très présente au Salon Nautic. Elle est la deuxième région la mieux représentée en terme d'exposition. On est autour de 16 % de professionnels qui surfent sur le Nautic de Paris. La Bretagne est aussi très présente sur l'innovation. C'est la première région à avoir envoyé autant de projets retenus par notre jury. Donc, c'est très important pour nous de travailler évidemment avec la Bretagne.

Quelles sont les innovation dans le milieu du nautisme ? Elles se tournent vers le durable ?

Oui, absolument. L'innovation durable, c'est vraiment le "fil bleu" de toute la filière. Alors il faut rester modeste. Je rappelle souvent que la filière nautique française, c'est cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un milliard de moins que ce que injecte la filière automobile dans la R&D. C'est juste pour resituer le contexte. Il n'en demeure pas moins que c'est une filière qui est très dynamique. C'est la première filière au monde à avoir créé la filière de déconstruction des bateaux de plaisance. Il n'y a pas d'autre exemples au monde, donc on est très, très fier de ça. On est en train de remonter la chaîne puisque aujourd'hui, après s'être attaqué à la déconstruction, on s'attaque à l'écoconception. Et donc là, on avant première mondiale, on aura quelques constructeurs qui présenteront des nouveaux bateaux avec des nouveaux matériaux. C'est très important pour nous. Et puis, au delà des constructeurs, tout l'ensemble des métiers est touché. On a hébergé par exemple tout un secteur autour des modes alternatifs de propulsion. On a des solutions en hydrodynamique, en biomimétisme, en électrique, en hydrogène, en solaire. Donc c'est intéressant. Mais il faut rester modeste, c'est le début de l'histoire. Mais c'est une histoire qui va s'écrire à long terme.

Vous avez remis un rapport important notamment au ministère de la Mer, et son délégué, le Breton Hervé Berville doit venir au salon à Paris. Qu'est ce que vous allez lui demander pour votre filière ?

Effectivement, Hervé Berville nous fera l'amitié et l'honneur d'être parmi nous demain samedi à l'inauguration en compagnie d'ailleurs d'Édouard Philippe et de Mike Horn qui est notre parrain. On a remis ce rapport il y a un an à Annick Girardin, qu'on aura plaisir d'ailleurs de recevoir aussi au Nautic cette année. On attend d'être maintenant écoutés, entendus et épaulés. Vous évoquez les sujets de transition écologique. Ça pèse pour plus de 50% du rapport. Avec des demandes très concrètes d'application immédiate, de simplification de certaines réformes. Donc on va en discuter avec lui. Et on espère bien que d'ici le début de l'année 2023, on pourra se mettre autour d'une table de travail.

Est-ce que ce Nautic est un moment pour recruter aussi ?

Lundi 5 décembre, on lancera une grande campagne de communication sur l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, on a 1500 postes à pourvoir. Donc c'est un moment important. On organise également des rallyes des métiers. On accueille des collégiens de certaines régions qui vont venir à la découverte de nos métiers. Donc c'est effectivement très important. De toute façon, le Nautic, c'est à la fois une place de marché très importante puisque on y fait des affaires, ça pèse pour 25 % du chiffre d'affaires domestique de la filière. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut partager et souvent imaginer une solution d'avenir.