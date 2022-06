Le Samu social de Grenoble inquiet pour les sans-abri à l'approche des vacances d'été

L'été, plusieurs associations qui viennent en aide aux personnes à la rue ferment pour prendre leurs congés. Mais le nombre de personnes sans-abri en revanche ne diminue pas, au contraire. Ce qui inquiète le Samu social de Grenoble. Son président, Eric Rocourt, était l'invité du 6/9 de France Bleu Isère ce jeudi matin.

France Bleu Isère : L'été, il y a moins d'aide disponible pour les personnes à la rue ?

Eric Rocourt : Oui, effectivement. L'été, les gens prennent leurs congés, ce qui est tout à fait normal et beaucoup d'associations ferment. Du coup, il y a beaucoup moins de gens pour s'occuper effectivement des personnes qui sont à la rue.

Quand vous dites que les associations ferment, ce sont des lieux d'accueil qui ferment, des maraudes qui ne sont pas organisées ?

Oui, avec les congés estivaux, les associations ferment pour bon nombre d'entre elles. Et donc, on se retrouve avec très très peu d'associations pour s'occuper d'une masse qui est beaucoup plus importante à gérer en fait. L'été, les hébergements chez des tiers s'arrêtent parce que l'hiver, bien souvent, les gens sont hébergés mais avec l'arrivée des beaux jours, ça s'arrête. Et on a également les routards qui prennent leur sac à dos et qui voyagent. Ce qui fait qu'au final, dans la rue, il y a effectivement beaucoup plus de monde.

C'est vrai qu'on parle beaucoup des conditions de vie l'hiver qui sont très compliquées pour les personnes sans-abri à cause du froid. Mais c'est vrai que la chaleur, les épisodes de canicule qu'on peut connaître, ce n'est pas forcément mieux...

Oui, tout à fait. Et en plus, à cela s'ajoute le fait que les gens se disent oui, l'été, c'est plus cool, les gens peuvent dormir dehors. Alors qu'en fait, justement à cause des fermetures de diverses associations, les gens se retrouvent livrés à eux-mêmes, avec la chaleur, l'accès à l'eau qui est plus compliqué. C'est quand même beaucoup plus difficile de vivre dans la rue quand on n'a pas de climatiseur par exemple.

Quelles sont les solutions selon vous? Qui devrait prendre le relais de ces associations ?

Normalement, c'est l'Etat qui devrait assumer tout ça. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a une très, très forte pression faite sur les associations. Et c'est vrai que les associations bénévoles gèrent énormément de choses en fait.

Et vous, comment vous fonctionnez l'été au Samu social de Grenoble ? Est-ce que vous avez un roulement quand même, des gens qui restent disponibles ?

Sur le mois de juillet, le planning est quand même bien rempli. Après, là, on a surtout des incertitudes sur les quinze premiers jours d'août, parce qu'à partir de la mi août, les gens, pour la plupart, ont pris leurs vacances. Mais ce qui fait qu'il y a une période qui est quand même assez tendue entre la fin juillet et la mi août.

Et est-ce qu'on peut vous aider? Est ce que des auditeurs, s'ils nous écoutent et veulent être bénévoles, peuvent vous contacter et vous aider ?

Oui, bien sûr. On a un site, on a une page Facebook. Les gens nous envoient un message, on les invite à une réunion d'accueil où on explique le fonctionnement de l'association, le but de l'association, on les informe réellement de ce qu'ils trouveront sur le terrain. Et s'ils veulent adhérer à l'association, il n'y a pas de souci.