Marseille, France

Alors que les températures ressenties atteignent -12 °C dans les Bouches-du-Rhône, le Samu social de Marseille n'assure plus les maraudes du week-end depuis maintenant un mois. Il semble que ce soit laconséquence de la réorganisation des horaires de travail au sein du service visé par une enquête judiciaire. Une nouvelle qui tombe mal avec les températures de ces jours ci !

Des heures supplémentaires pour assurer ce weekend de grand froid

Xavier Mery, adjoint à la mairie de Marseille, chargé de la lutte contre l'exclusion :"On a constaté que le soir, on avait très peu d'appels du 115 et à partir de 21h les centres d'hébergements d'urgence sont pleins et il n'y a plus de place disponible. Dès lors on se retrouvait avec une équipe qui n'avait pas de nécessité d'être mobilisée. Mais avec la vague de grand froid, la mairie a finalement décidé de proposer aux agents de faire des heures supplémentaires jusqu'à 2h00 notamment ce weekend : "J'ai demandé à l'administration de faire une proposition aux agents moyennant le paiement d'heures supplémentaires, de reprendre les maraudes de nuit ce weekend." Le département des Bouches-du-Rhône est en vigilance jaune grand froid depuis le début de la semaine.