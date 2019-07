Le Saphir, le sous-marin nucléaire d'attaque est arrivé ce mercredi matin à Cherbourg pour y être démantelé

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

C'est la dernière mission pour le Saphir, ce sous-marin mis en service en 1984. Un retour au source également parce que c'est à Cherbourg qu'il a été mis en chantier, le 1er septembre 1979. Le Saphir est le deuxième né des 6 SNA français... les sous-marins nucléaire d'attaque... de classe Rubis. A l'époque, le navire de 73 mètres de long est un petit bijou de technologie : sa propulsion nucléaire lui permet de se déployer discrètement, rapidement, loin et longtemps. Au cours des ses 35 ans de service - soit 10 de plus que prévus, le Saphir a passé 120.000 heures en plongée. L'équivalent d'un peu plus de 13 ans... Au cours de ses missions, le sous-marin a fait une centaine d'escales à travers le globe : océan indien, caraïbes, grand nord, ou encore méditerranée. En 2012, le navire et son équipage sont décorés pour avoir participé à l'opération Harmattan, lors de la guerre de Libye. A la fin du mois, le Saphir sera transféré de la marine nationale à la direction générale de l'armement, chargée de la maitrise d'ouvrage de son démantèlement.. Un long processus qui passe d'abord par le retrait du coeur nucléaire de la machine.