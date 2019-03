Le savoir-faire industriel de l'Est de la Touraine présenté à Matignon et Bercy ce jeudi

Dans le cadre de la labellisation de l'Est de la Touraine comme Territoires d'industrie, plusieurs entreprises seront reçues à Matignon et à Bercy jeudi 21 mars pour montrer leur savoir-faire. Il y aura Radiall, Mécachrome ou encore les chaussures Arche.

Indre-et-Loire, France

L'industrie du Grand-Est de la Touraine va montrer son savoir-faire à Matignon et Bercy ce jeudi. Plusieurs entreprises aéronautiques comme Radiall ou Mécachrome vont montrer leur-savoir-faire au premier ministre Edouard Philippe, puis un échange est prévu à Bercy en présence du ministre des finances Bruno Lemaire. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la labellisation de l'est-tourangeau comme "Territoires d'industrie". Cela concerne les secteurs d'Amboise, de Château-Renault, de Bléré et de Montlouis-sur-Loire.

Des glaces ouvrantes de cockpit d'avion, un présentoir à parfum, des chaussures Arche

D'ailleurs les présidents des 4 communautés de communes concernées seront du voyage, sans oublier des élèves. Une classe de 3ème et des professeurs du collège André Bauchant de Château-Renault seront aussi du voyage. Il y aura surtout des industriels du Grand-Est de la Touraine : Radiall et ses pièces de connectiques. Mécachrome à Amboise qui viendra avec des glaces ouvrantes de cockpit. Il y aura aussi 4 créations des chaussures Arche à Château-Renault ou encore un présentoir de parfum produit pour Chanel par la société Formes et Sculptures à Bléré.

Former les jeunes aux métiers de l'industrie, fédérer les acteurs, développer l'attractivité

L'objectif de cette démonstration est de montrer le savoir-faire de l'est-tourangeau labellisé Territoires d'industrie le 5 mars dernier avec 135 autres territoires français. Avec ce dispositif, l'Est de la Touraine devrait pouvoir se doter de machines numériques pour faciliter la formation des jeunes sur des outils modernes et performants. Territoires d'industrie vise aussi à fédérer les acteurs du secteur et à développer l'attractivité de ces métiers en adaptant la main d'oeuvre aux besoins des entreprises.