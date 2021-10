Le savon artisanal face à la crise Covid

Beaucoup moins puissantes que les groupes industriels, les savonneries artisanales ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. Pourtant les professionnels affirment qu’un savon artisanal est aussi efficace qu’un gel face au virus

Comme les 7 autres savonneries artisanales officiellement recensées en Corse, la savonnerie du Nebbiu a donc évolué sur le marché de la cosmétiques et autres produits dérivés .

Laetitia Straforelli a créé sa savonnerie en 2008 dans le Nebbiu avec son mari. Depuis, leurs 2 enfants ont rejoint l’entreprise familiale

Laetitia Straforelli dans sa savonnerie du Nebbiu - savonnerie du Nebbiu

Myrte ou immortelle, noisettes ou olives voire pain Laricciu . C’est avec le côté authentique et bio que les savonneries artisanales doivent faire la différence face aux savons industriels comme le savon de marseille dont les plus gros producteurs se situent à Nantes, et la majorité est importé d’Asie