Le second confinement risque d'aggraver, comme celui du printemps dernier, les violences intrafamiliales

La ville de Nîmes réactive sa campagne d'information sur les violences intrafamiliales. 10.000 dépliants, un millier d'affichettes, notamment disposées dans les pharmacies - comme la grande pharmacie de l'Horloge et une quarantaine d'affiches. La ville mobilise son propre réseau d'affichages et prend une prestation chez Clear Channel. Le but, inviter les victimes à se faire connaître des services dédiés et la population a les signaler. Une campagne qui rappelle les numéros d’urgence dédiés et les dispositifs de signalements existants.

30% de signalement de violences familiales en plus

Lors du premier confinement, les services d’urgences ont enregistré une hausse de 30% d’appels relatifs aux violences familiales. Pour le second, les chiffres risquent de ne pas être meilleurs. Des violences qui touchent toutes les catégories sociales, "on ne peut pas laisser faire" indique Laurence Puyou, référente à la mairie de Nîmes. Des violences qui concernent "les femmes, les enfants, victimes collatérales mais aussi les hommes".

Reportage à la grande pharmacie de l'horloge à Nîmes. Copier

Toutes les catégories sociales sont concernées

Le 115, hébergement d'urgence, le 119, Allo enfance en danger ou le 114, un dispositif de signalement par SMS, cette campagne recense tous les dispositifs existants. La ville de Nîmes invite "les victimes à se faire connaître et les témoins de les signaler". Même si on reconnaît la difficulté à la fois pour les victimes et les éventuels témoins de ces violences de "prendre la parole, il faut faire tomber le mur du silence".

Emilie Lesyak, directrice de la prévention. Mairie de Nîmes. Copier

Laurence Puyou, référente aux violences familiales. © Radio France - Ludovic Labastrou