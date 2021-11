Secours catholique de Franche-Comté : "Si monsieur Macron vivait avec 537 euros, il verrait les difficultés"

Le secours catholique tire le bilan de la précarité alimentaire en France et la situation n'est pas reluisante. En France, 770.000 personnes ont eu recours à une aide alimentaire de la part de l'association en 2020. En Franche-Comté, environ 13.000 bénéficiaires ont demandé une aide alimentaire, soit environ 68%. C'est 14% de plus qu'a l'échelle nationale. Antoine Aumonier, délégué du secours catholique en Franche-Comté, lance un cri d'alerte : la plupart des Franc-Comtois aidés vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1 102 euros par mois et sont souvent monoparentale. Les jeunes de moins de 25 ans sont également présents, ils représentent 10% des personnes accueillis.

Les bénéficiaires du secours catholique gagnent en moyenne 537 euros par mois.

L'association s'entoure de la banque alimentaire et de dons pour aider les personnes à se nourrir convenablement. De plus des actions sont mises en place selon les endroits. À Besançon, un jardin solidaire a été créé afin de permettre au gens de planter et récolter des légumes. À Saône, dans le Doubs, des paniers sont également confectionnés à partir de produits locaux et majoritairement bios. "Nous avons démarché des producteurs locaux, la plupart ont accepté de nous faire des prix. Nous avons jusqu'à 10% de réduction", avoue Hélène, bénévoles à Saône.

TEMOIGNAGE - Hélène se bat pour distribuer des produits de qualité à Saône dans le Doubs. Copier

Antoine Aumonier, délégué du secours catholique en Franche-Comté, alerte sur les salaires moyens que touchent les bénéficiaires : "Leur niveau de ressource moyen est de 537€. Si Monsieur Macron devait vivre avec ce salaire sur un mois, il verrait les immenses difficultés que rencontrent ces personnes pour vire au jour le jour." Selon lui, il est nécessaire d'augmenter les minimaux sociaux pour atteindre une somme de près de 900€.

La mobilité, un des facteurs de la précarité alimentaire

Les grandes surfaces, souvent excentrées, n'aident pas à régler le problème. La plupart des bénéficiaires n'ont pas le permis ou ont du mal à avoir accès aux services de mobilités donc ils se tournent vers les commerces de proximités, plus coûteux. "Cela les obligent encore plus à faire des choix dans leur alimentation et donc à se retreindre", déclare Antoine Aumonier, délégué du secours catholique en Franche-Comté.

Il faut éviter d'habituer les plus pauvres à la nourriture low-cost. Elle est moins bonne et moins nutritive. - Antoine Aumonier, délégué du secours catholique Franche-Comté.