Le Secours Catholique publie sa photo sur l’état de la pauvreté en Occitanie

Le Secours Catholique publie ce jeudi son rapport statistique sur l’état de la pauvreté en France. On y apprend que l'Occitanie 4ème région la plus peuplée est la deuxième la plus touchée par le chômage.Plus d'un million de personnes sont en précarité financière dont beaucoup de jeunes.

Hérault, France

En 2018, au Secours Catholique, 66 000 bénévoles répartis dans près de 3 500 équipes ont rencontré 1 347 500 personnes . Ce sont 716 500 adultes et 631 000 enfants qui ont ainsi été accompagnés. Le recueil d’information réalisé auprès de 72 343 de ces ménages permet l’étude des situations des personnes rencontrées au cours de l’année 2018 et de faire une photographie de l'état de la pauvreté en France.

Beaucoup de précarité chez les jeunes en Occitanie

On découvre ainsi que dans la région Occitanie, plus d'un million de personnes sont en précarité financière dont beaucoup de jeunes. 27 % des jeunes de moins de 30 ans sont pauvres et le taux de chômage des moins de 25 ans atteint 30 % contre 24% au niveau national.

Parmi les personnes aidées par l'association 7 sur 10 venaient pour la première fois. La part des personnes de plus de 50 ans et de retraités accueillis est plus élevée qu'ailleurs. En revanche c'est en Occitanie que la proportion de personnes étrangères rencontrées par les bénévoles est la plus faible, 30% contre 44 % au niveau national.

Du mal à payer le loyer

Dans l’Hérault, 1 bénéficiaire sur 2 vient au Secours Catholique parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer et ses factures. 1 sur 5 a besoin d'aide pour payer sa nourriture. Dans les 40 points d'accueils du département l'association a reçu l'an dernier près de 7000 ménages qui touchaient en moyenne un revenu mensuel de 638 euros. 230 982 euros d'aides leurs ont été versés.