Le Secours catholique du Poitou recherche des familles pour accueillir les enfants pendant les vacances

Vienne, Département Vienne, France

Le Secours catholique lance un appel aux familles du Poitou. L'association en manque pour son programme solidaire "Accueil familial de vacances", qui permet à des enfants, dès six ans, de partir en vacances pour la première fois.

Ouvrir la porte de la maison pour leur permettre de vivre en famille".

Dans la Vienne, quatre familles seulement sont candidates cette années, alors qu'il en faudrait au moins quinze pour en faire profiter le plus d'enfants possible. "C'est ouvrir la porte de la maison et de leur permettre de vivre dans une famille" explique Damien Delpech, en charge des des solidarités familiales au Secours catholique.

Ce sont de très belles histoires. On a vu des enfants revenir pendant une dizaine d'années".

Marie-Noelle Pequin est bénévole dans les Deux-Sèvres, en charge des vacances familiales, et chaque année elle voit des liens forts se tisser entre parents et enfants : "ce sont de très belles histoires. On a vu des enfants revenir pendant une dizaine d'années, et sauter dans les bras du papa ou de la maman à l'arrivée du train".