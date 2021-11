Le secours catholique veut lutter contre l'isolement aggravé par le Covid

Parce que la pauvreté n'est pas que financière, elle est aussi sociale, le secours catholique s'engage contre le délitement social. Dans l'Orne et le Calvados, cela représente 78% des accueils contre 56% au niveau national. Un chiffre en hausse depuis des années et en particulier avec la pandémie de Covid-19.

"C'est sans doute dans l'Orne-Calvados où le plus de monde vient pour vider son sac. Les gens ont besoin d'une écoute, d'un accueil convivial, d'un accueil fraternel. La pandémie a créé un fort isolement et nous voulons lutter contre cela" détaille Jean-Matthieu CHAMBON, délégué du secours catholique de l'Orne et du Calvados.

Pour lutter contre ce phénomène, des actions ont été mises en place par les bénévoles des 43 locales de la région Normandie. Parmi elles, l'instauration de bibliothèques de rue à Bayeux, Argentan et Falaise, d'ateliers bien-être ou encore de visites à domicile.

Etudiants, personnes âgées en milieu rural, jeunes en milieu urbain...l'isolement social n'a pas de frontières et touche toutes les catégories de personnes.

"Etre refermé sur soi, ne plus sortir est un cercle vicieux. Une fois que l'on a commencé à se replier, cela n'est plus possible d'avoir le courage de sortir, d'aller à la rencontre et de toquer chez le voisin." constate le délégué de l'association.

Des tournées fraternelles jusqu'en décembre

Favoriser les rencontres : voilà le but des tournées fraternelles débutées le 13 novembre dernier qui se poursuivront jusqu'aux fêtes de fin d'années. Partout dans l'Orne et le Calvados, les bénévoles, partiront, en camion, à la rencontre de la population.

Jean-Matthieu Chambon poursuit : "Nous multiplions les actions et nous allons au contact des gens. Pendant deux mois nous irons sur les places des marchés, des villages pour échanger un bout de fraternité, un sourire et réenclencher ce goût du vivre ensemble." Et de conclure : "Avec la pandémie, les gens sont devenus de plus en plus méfiants. Il est important d'apprendre à se reconnecter les uns avec les autres."