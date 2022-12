Le secours populaire alerte en Meurthe-et-Moselle sur la très forte hausse de la pauvreté

L'alerte du Secours Populaire en Meurthe-et-Moselle à quelques jours de Noël. L'association veut interpeller sur l'explosion de la pauvreté dans le département ces deux dernières années. Chiffres à l'appui, son secrétaire général Philippe Gilain dresse un tableau inquiétant depuis janvier 2020 : l'association est passée de 1 800 personnes accompagnées chaque mois à plus de 5 000 aujourd'hui. De nouvelles permanences ont été ouvertes et pour celles qui existaient avant la crise du Covid, on constate une hausse de 80% des demandes.

"On est particulièrement inquiet"

La crise sanitaire n'explique pas tout pour Philippe Gilain, secrétaire général du secours populaire en Meurthe-et-Moselle : "on peut se dire qu'il y a le Covid mais même depuis un an, on est à plus de 50% de personnes en plus et puis avant, ces personnes venaient deux à cinq mois et repartaient après parce qu'elles retrouvaient une activité. Là, c'est dans la durée et on est particulièrement inquiet".

L'association voit de plus en plus de personnes seules et de familles monoparentales. Une forte hausse des demandes qui complique la prise en charge par le secours populaire français : "les bénévoles sont frustrés parce qu'on reçoit tellement de monde qu'on n'a pas le temps de discuter avec les gens. Alors que c'est notre fonction première, on a besoin de discuter pour comprendre leurs besoins [...] Pour aider, on a besoin d'argent, chaque don est important mais on doit avant tout être solidaires les uns des autres".