Le Secours Populaire à Concarneau en cessation de paiement : un appel à la solidarité lancé

Le comité du Secours Populaire Français de Concarneau va disparaître. Il a été déclaré en cessation de paiement. La faute à des charges devenues beaucoup trop élevées. Un appel à la solidarité a été lancé par la fédération du Finistère.

La décision a été annoncée hier soir à la soixantaine de bénévoles de l'association concarnoise, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le comité du Secours Populaire, installé depuis 2013 dans la commune, a été déclaré en cessation de paiement et va donc fermer ses portes.

Des charges beaucoup trop élevées

La raison est financière. Le comité ne pouvait plus faire face à ses charges. Et notamment à un loyer exorbitant d'un montant de 4400 euros par mois. "C'est énorme ! Comment voulez-vous avec un tel handicap de départ arriver à dégager suffisamment de moyens pour à la fois payer les loyers et puis faire de la solidarité ? C'est impossible" s'indigne Martine Eliès, la secrétaire générale de la Fédération du Finistère du Secours Populaire.

Le comité était auparavant hébergé gratuitement par la mairie mais le local prêté par la commune, trop petit, ne convenait plus face à l'afflux de familles dans le besoin. L'association a donc déménagé dans de nouveaux locaux de près de 1000 m2 : "ça devait permettre de développer plus d'activités de solidarité" précise Martine Eliès.

Les bénévoles ont fait un travail extraordinaire mais ça ne suffit pas pour faire face à toutes les charges. Martine Eliès, secrétaire générale de la fédération du Finistère

Un appel à la solidarité lancé par l'association

Pour lutter contre cette fermeture, la Fédération du Finistère compte sur le soutien de la municipalité. "On veut voir s'il n'y a pas une possibilité de reloger une activité plus réduite du Secours Populaire à Concarneau, au moins pour continuer à faire de la solidarité pour les familles" explique la secrétaire générale. Un appel à la solidarité aux particuliers ou aux entreprises, qui posséderaient éventuellement un local vacant, a également été lancé.

Sans locaux, c'est vrai que tout disparaît. Martine Eliès

340 familles sont aidées par ce comité.