Le Secours Populaire d’Auxerre épargne le menu de Noël coquillettes-jambon à ses bénéficiaires

Foie gras, chapon, saumon fumé… ils recouvrent les tables à Noël, mais pas chez tout le monde. Ces plats d’exception coûtent cher et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. A Auxerre, la veille du réveillon, le Secours Populaire propose une distribution un peu particulière.

Pas de trêve des confiseurs pour le Secours Populaire d’Auxerre. A Noël plus que jamais, l’association s’organise pour assurer ses distributions de repas. Et cette semaine-là, pas question de laisser repartir les bénéficiaires avec des yaourts ou du jambon. Tout le monde a le droit de faire la fête. Pour le réveillon, ce sera foie gras, dinde, saumon fumé, buche et chocolats.

12euros de participation

Malgré les difficultés de la vie, les bénéficiaires du Secours Populaire d’Auxerre comptent bien ne pas se laisser abattre. Après tout c’est Noël et il faut marquer le coup. Grâce au colis repas de Noël de l’association, pour 12 à 8 euros de participation, ce vendredi matin, ils sont tous repartis avec de quoi passer un bon repas. "La participation est symbolique mais elle est importante, précise Christian l’un des bénévoles. Cette nourriture nous l’achetons et il faut que les personnes aidées participent un minimum."

Une période de l’année où on se sent encore plus seul

Cette année, une jacinthe vient même compléter le colis pour décorer la table. Un petit geste en plus qui donne le sourire aux bénéficiaires comme Angélique : "ça réchauffe le cœur de pouvoir fêter quand même un peu Noël comme monsieur et madame tout le monde. Un bon repas, ça console", sourit cette maman qui passera Noël sans ses enfants. Elle fait partie des 81 foyers recevant le colis repas de Noël cette année au Secours Populaire. C’est presque 600 personnes qui vont se régaler grâce à l’association.