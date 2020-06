Le Secours Populaire d'Indre-et-Loire rouvre sa boutique solidaire à Tours

Du lundi au vendredi, le matin, la boutique est réservée aux familles en très grande difficulté. Pour y avoir accès, il faut y avoir été envoyé par un travailleur social, ce qui permet d’acquérir parfois pour un euro symbolique des vêtements, des chaussures, ou de la vaisselle, par exemple.

En revanche, l’après-midi, de 14H30 à 17H et le samedi matin de 9H à 13H, tout le monde est le bienvenu, mais il faut suivre des consignes sanitaires strictes : il faut respecter un sens de circulation dans la boutique, limitée à 10 personnes. On n’entre pas sans masque, il n’y a pas d’essayage possible et interdiction d’y rester plus d’un quart d’heure, pour ne pas trop faire attendre ceux qui restent dehors.

Le secours populaire tient 10 boutiques solidaires en Indre-et-Loire : leur fermeture depuis le mois de mars, ainsi que la suppression de lotos, par exemple, a entrainé un manque à gagner de 60 000 euros pour l’association. Confronté à une forte hausse des demandes d'aides, l'association lance un nouvel appel aux dons.