Puy-de-Dôme : le Secours Populaire d'Issoire lance un appel à la solidarité

IssoireAuvergne - Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

En janvier dernier, c'est la catastrophe : les locaux du Secours Populaire d'Issoire sont incendiés. Les bénévoles ne peuvent plus accueillir les bénéficiaires et les stocks de vêtements sont réduits à néant. Heureusement, les associations issoiriennes se mobilisent et la distribution de produits alimentaires peut continuer. Cette semaine, le Secours Populaire franchit un cap : une nouvelle adresse et le lancement d'un appel à dons.

Issoire : le stock de vêtements du Secours Populaire avait été détruit dans l'incendie d'origine criminel - © Philippe Chevrette

Une installation en centre-ville

Cette semaine, le Secours Populaire a pris ses marques au 37 de la rue du Pont à Issoire. Les bénévoles ont décoré la boutique pour qu'elle soit bien repérable. En attendant de réintégrer définitivement ses locaux près de la piscine, l'association y accueille ses bénéficiaires. Ils sont une centaine environ et quel que soit leur âge ils sont dans des situations très difficiles. "Certains ont moins de cinq euros par jour pour vivre" précise Philippe Chevrette, le président du Secours Populaire.

Le nouvelle boutique du Secours Populaire à Issoire © Radio France - Dominique Manent

Opération "don'actions"

L'association a également besoin de fonds pour envisager l'avenir sereinement, d'où l'opération de ce samedi sur le marché. "On va distribuer des don'actions, ce sera deux euros le ticket", explique Philippe Chevrette qui compte sur la générosité des Issoiriens. "Tout le monde est concerné, tout le monde peut se retrouver un jour en difficulté"

Un local pour entreposer les vêtements

Enfin, le Secours Populaire d'Issoire lance un appel aux particuliers ou aux communes qui pourraient lui prêter un local de 60 à 100 M2. L'objectif étant d'y stocker des vêtements qui seront distribués quand l'association aura retrouvé ses locaux historiques... l'été prochain ou à la rentrée de septembre.