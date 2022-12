Le Secours populaire de Capbreton lance un appel aux jeunes. Les étudiants et les jeunes travailleurs, comme le reste de la population, sont impactés par l'inflation, la hausse des prix et l'augmentation des factures énergétiques. Mais contrairement à leurs aînés, ils osent moins pousser la porte des associations caritatives.

"Aujourd'hui, 15% de la population est sous le seuil de pauvreté. Quand on regarde ces 15%, on s'aperçoit que 20% d'entre eux sont des jeunes", décrit Jean-Marc Lesouef, le secrétaire général du comité du Secours populaire de Capbreton. "On sent que, malgré leurs petits boulots d'appoint, ils n'arrivent plus à manger correctement. Il y a urgence pour aider ces jeunes, qui sont oubliés des dispositifs", ajoute-t-il. "Il y a une forme d'injustice dans la prise en compte de ces jeunes. Il faut se mobiliser pour notre avenir et pour faire en sorte que les jeunes soient moins impactés par la précarité et les différentes crises actuelles, notamment sanitaire, économique et énergétique."

"Un phénomène de honte"

C'est pourquoi le comité capbretonnais du Secours populaire a décidé de se mobiliser, et de lancer un appel à ces jeunes, qui sont peu nombreux à solliciter l'association. "On a surtout des personnes âgées qui viennent nous voir, et qui sont amenées par des assistantes sociales pour la plupart. Mais cette population de jeunes et d'étudiants, on a du mal à les toucher", explique Jean-Marc Lesouef.

"C'est peut-être un phénomène de honte, ils sont jeunes, ils ont l'avenir devant eux et ils sont déjà en précarité, donc ils ne comprennent pas pourquoi, après des études pour certains, ils n'arrivent pas à vivre correctement", analyse le responsable du comité de Capbreton. "Ils ont du mal à pousser notre porte. Mais il faut qu'ils viennent nous solliciter, nous sommes 80 bénévoles au comité de Capbreton, et on est là pour les aider, on veut les aider."

D'autant que le Secours populaire ne propose pas qu'une aide alimentaire, mais aussi des aides administratives et des distributions de vêtements, par exemple. Le comité de Capbreton et ses 80 bénévoles ont ainsi aidé 500 personnes en 2022 et ont distribué 30.000 repas.