Le Secours populaire de Dordogne lance un appel aux dons pour la Libye

Une semaine après les pluies diluviennes dans l'est de la Libye, le Secours populaire de Dordogne lance un appel aux dons. La région a été dévastée par la tempête Daniel et par l'effondrement de deux barrages, faisant plus de 3.000 morts selon un dernier bilan, et plusieurs centaines de milliers de disparus. Le Secours populaire lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux sinistrés.

Dons financiers et collecte

L'association a besoin de dons financiers uniquement. L'argent récolté sera envoyé au Secours populaire national. Sur place, les secouristes ont besoin de couverture et de nourriture mais ce serait trop compliqué à acheminer depuis la Dordogne. L'argent servira sur place pour les infrastructures et les premiers secours aux victimes.

Si vous souhaitez donner pour la Libye, vous pouvez envoyer votre don au Secours populaire Français / Fédération de la Dordogne / 2 rue Saint Gervais / 24000 Périgueux / Préciser : Fonds d'urgence.

Par ailleurs, le Secours populaire organise une collecte, d'argent toujours, ce jeudi dans la galerie marchande l'Hyper U de Boulazac, de 10h à 16h.