Le Secours Populaire de Haute-Savoie : "Nous ne sommes pas une déchetterie !"

Sur sa page Facebook, le Secours Populaire de Haute-Savoie pousse un "coup de colère" après de multiples "incivilités". "Non seulement nous découvrons des dépôts sauvages devant nos structures tous les jours, mais en plus il s'agit d'objets davantage à destination de la dechetterie qu'à destination d'une solidarité digne et respectueuse des personnes aidées."

Des objets indignes de la solidarité humaine

Des matelas, des meubles, des télés très vieilles, des blocs de béton, des jouets cassés... Tout ça ne servira à personne. Résultat : les bénévoles qui, en plus sont moins nombreux en ce moment à cause du COVID 19, galèrent pour trier et amener ces rebuts dans les déchetteries.

Yves Régent, le responsable de Haute-Savoie salue toujours les vrais dons mais demande à tous de faire un effort en ce moment. Le tri ne sera possible qu'à la mi-juillet.

Jusque là, ne venez pas vous libérer de vos encombrants ! Il faut attendre. Et surtout, tout ce qui ne peut être utile aux plus pauvres ne doit pas encombrer les centres.